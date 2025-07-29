遭中國打壓 改名又撤旗》尼布恩合唱團東京奪金 現場喊出台灣

高雄「尼布恩合唱團」勇奪東京國際合唱賽金牌。 （擷取自尼布恩合唱團臉書）

2025/07/29 05:30

〔記者葛祐豪、王榮祥／高雄報導〕高雄六龜「尼布恩合唱團」前往日本參加東京國際合唱大賽，卻遭中國抗議要求撤下國旗；團員不受影響，前晚仍以九十五．九的高分勇奪民謠組金牌，在場立委邱議瑩表示，大家當場高喊台灣，讓觀眾知道「我們不是Chinese Taipei，我們是Taiwan!」

台灣共有尼布恩合唱團等六組合唱團參加「第七屆東京國際合唱大賽」，遭到中國要求主辦單位撤下台灣國旗，並將我參賽名義由「台灣（Taiwan）」改為「中華台北（Chinese Taipei）」，經過台灣駐日代表處抗議，最終主辦單位將台灣參賽名改為「中華台北」，也不懸掛所有參賽國國旗。

請繼續往下閱讀...

尼布恩合唱團來自高雄六龜，指揮陳俊志於臉書透露，因為有人抗議，所以比賽會場的國旗必須撤下，在立委邱議瑩與我國駐日大使及同仁們努力，孩子們至少可以好好上台比賽。

台灣駐日代表處譴責中國行為，與合唱團及一同來日本的立委邱議瑩，積極向主辦單位交涉，日華議員懇談會會長古屋圭司也在第一時間為台灣仗義執言。

邱議瑩表示，因為中國抗議，前晚無法掛國旗與唱名「台灣」，只能用「Chinese Taipei」來稱呼。她感謝駐日代表處一直溝通，但音樂比賽因為中國的介入，導致「台灣」消失在會場，非常遺憾；聽完尼布恩合唱團的演唱，全場都非常感動，大家就一起喊出台灣，讓現場觀眾知道這支隊伍是來自台灣、來自高雄。

高雄市長陳其邁則恭喜尼布恩合唱團不畏施壓，仍勇奪金牌，「站上世界舞台，唱出屬於這塊土地的歌，溫柔的力量終將感動人心」、「一直努力的孩子們、及帶領孩子的陳俊志醫師等師長，真的辛苦了！你們很棒」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法