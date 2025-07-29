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    核三案公投 鍾佳濱批耗費社會成本

    核三公投案與屏東息息相關，立委鍾佳濱批評公投耗費社會成本。（資料照，記者蔡宗憲攝）

    核三公投案與屏東息息相關，立委鍾佳濱批評公投耗費社會成本。（資料照，記者蔡宗憲攝）

    2025/07/29 05:30

    〔記者葉永騫／屏東報導〕第二波罷免與重啟核三公投案將在八月二十三日舉行，由於核三公投案與屏東息息相關，因此屏東縣長周春米早已表態強烈反對立場，立委鍾佳濱更批評，公投耗費社會成本，但因為結果變數仍大，屏東藍綠兩黨陣營近日雖無動作，但仍嚴陣以待，未來策略也將視黨中央的決策。

    屏縣長周春米 表態強烈反對

    第一波大罷免結束，造成綠營士氣受挫，但對於南部藍綠陣營的版圖影響不大，對於明年大選影響屏東低，目前藍綠皆低調以對，對於第二波的大罷免及重啟核三公投案採取較保守的立場，立委鍾佳濱就批評核三重啟公投案，不但加劇社會對立、耗費社成本，也造成政局動盪，核三要不要重啟應該回歸理性辯論，不應該花了十多億元用民意衝撞。

    藍綠陣營都低調 但嚴陣以待

    屏東綠營內部近日評估，第二波罷免行動因為人數少，整體策略還必須由中央決定，至於核三公投案，認為屏東縣反對核三重啟的態度明確，由於整體投票的意願較低，如果採取低調做法，對於反對核三重啟的人，可能較有利，不過還得視情況變化來調整。

    藍營方面目前也沒有下達動員或任何策略，整個情況很冷，屏東藍營政界人士說，第二波罷免及核三重啟案，地方反應冷淡，更有人藍軍的民意代表私底下說，不支持核三重啟，強調老舊的核三除役就不要重啟了，要用也要用新的，舊機器讓人不安心，所幸黨中央態度不積極，如果沒有任何大動作或指示，因為屏東反對核三重啟可能占大多數，除非有漲電價或大停電才會有變數，否則回歸基層盤。

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