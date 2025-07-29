彰縣人均擁書量1.98冊 全國倒數第一

圖書館是許多民眾閱讀的好場所，但彰化縣人均擁冊書量，平均每人不到2冊。 （資料照，記者劉曉欣攝）

2025/07/29 05:30

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣號稱是「六都以外」最大的百萬人口大縣，除了是全國平均最低薪之外，人均擁冊書量也是全國最後一名，平均每人不到二冊，以彰化縣人口與財政規模來說，實在不可思議。彰化縣文化局指出，明年將會爭取一千萬元的購書預算。

文化局允爭取購書預算

民進黨彰化縣黨部主委特助施喻琁表示，根據審計部台灣省彰化縣審計室資料顯示，去年全國各市縣每人平均擁冊書量調查，彰化縣名列第廿二名，也就是最後一名，平均每人擁冊書量為一．九八冊，而其它縣市都在二冊以上，中部地區的台中市二．五冊，雲林縣二．六五冊，南投縣二．七一冊。

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施喻琁強調，因為他出身教育世家，也曾當過老師，從小就有閱讀習慣，目前是二寶爸的他，也會到圖書館借書給孩子看，他認為閱讀是投資知識最好的捷徑，彰化縣應該持續充實公共圖書館，讓館藏達到豐富多元的目標。

針對此事，彰化縣文化局表示，從二○一九年到今年，累積投入超過四千萬元的圖書資源預算，累計採購了廿三萬多冊書籍，因此，截至今年六月底，全縣的縣立圖書館館藏總量為五十一萬九一六九本。

文化局強調，明年度爭取編列一千萬元的購書預算，預計將可讓全縣每人擁冊書量，達到教育部所訂每人二冊的館藏量標準。

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