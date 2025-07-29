歷經3任市長 台中海洋館8/21開館

台中海洋館定於八月廿一開幕營運。 （中市府提供）

2025/07/29 05:30

票價、優惠資訊8/8公告 館內設施館方堅持開幕才曝光

〔記者歐素美／台中報導〕台中市政府觀光旅遊局昨天宣布，「台中海洋館」將於今年八月廿一日正式對外開館營運！票種、票價及相關優惠資訊，負責場館營運的OT廠商海珹股份有限公司，預計八月八日在其官方網站公告，至於館內有何設施，因廠商堅持保密，開幕才要曝光，目前僅知會有鯊魚、魟魚、珊瑚礁魚等魚類。

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觀旅局表示，「台中海洋館」是市府重大政策推動案，自二○一二年啟動規劃設計，歷經三任市長推動，二○一九年四月與民間機構完成委外經營簽約。

可結合梧棲漁港等海線知名景點

觀旅局長陳美秀表示，「台中海洋館」不僅可結合梧棲觀光漁港的海港遊憩資源，亦能透過整合台中港三井OUTLET PARK、高美濕地、大安港媽祖文化園區、大安濱海樂園及大甲鎮瀾宮等海線知名景點，形塑具特色的觀光旅遊帶，有助吸引民間投資，進而帶動海線整體觀光旅遊產業發展，創造地方就業機會並促進經濟活絡，為海線觀光注入嶄新活力。

觀旅局指出，「台中海洋館」為全國首座由地方政府主導設置、興辦、營運與管理的海洋水族展示教育場館，市府透過《促進民間參與公共建設法》，採OT（政府投資興建，委外民間經營）模式，由具豐富海洋館營運經驗的海珹公司管理，票種、票價及相關優惠資訊，也將於八月八日公告於廠商官方網站。

1至5樓 呈現濕地多樣性生物樣貌

據了解，「台中海洋館」以「從台中河川，流向世界之海」為主軸，一至五樓各層樓規劃，展示從河川上游、中游、下游至河口的完整水域系統，呈現濕地多樣性的生物樣貌與棲地特色，因廠商具備營運屏東海生館的經驗，展場規劃有大洋缸展區、水母展區、河川濕地生態展區、大甲溪流域展區與特展區等，結合數位多媒體，讓整體展示更豐富多元，可觀賞到鯊魚、魟魚、珊瑚礁魚等魚類。

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