雨炸嘉縣 翁章梁籲加速改善六腳大排

嘉義縣朴子市藍天社區嚴重淹水。（民眾提供）

2025/07/29 05:30

〔記者林宜樟、王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣昨降下大豪雨，因降雨集中在清晨，排水不及，造成沿海及平原區多個鄉鎮市出現淹水災情，縣府宣布今天停班停課；行政院政務委員兼公共工程委員會主任委員陳金德等昨傍晚到嘉義縣勘災，協調後續應變與救援工作，由於預報未來三天仍有豪雨，陳金德要求縣府做好整備，必要時啟動預防性撤離及緊急收容機制。

太保、朴子救出多位受困民眾

陳金德昨與嘉義縣長翁章梁等到六腳大排周邊視察，翁章梁說，三年前啟動「六腳大排水質改善工程」，面臨用地徵收及工程費用約三十三億元經費需求，為確保後續工程順利進行，改善排水系統，呼籲中央加速撥款進行改善；而嘉義科學園區、馬稠後產業園區及水上南靖產業園區周邊也面臨嚴重淹水風險，希望能儘快與中央針對周邊排水系統共同協商解決方案。

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嘉義縣到昨天晚上七點累積雨量以太保市四四一毫米最多，朴子市、六腳鄉、鹿草鄉及水上鄉也超過四百毫米，各地傳出淹水災情，縣消防局救援人員在太保市、朴子市救出多位受困民眾，其中台八十二線下平面道路鹿草焚化廠附近有台電正在進行維修的工程車受困，救援人員用救生艇將台電五名員工救出。

風災屋頂塑膠布擋不住 漏水嚴重

災民說，丹娜絲颱風帶來狂風把許多民宅屋頂吹掀，好不容易用塑膠布蓋上遮雨，但仍擋不住大豪雨來襲，不斷漏水，而昨天的大豪雨更直接淹進住家，又逢大潮，積水不退，得知氣象預報大雨恐要連下多日，非常擔心。

為維護行車安全，阿里山林鐵今、明兩天全線持續預警性停駛，林鐵及文資處表示，後續將視狀況，進行路線巡檢確認安全後，另行公告復駛時間。

嘉義市到昨天晚上七點累積雨量達二八六．五毫米，一度造成國道一號嘉義交流道附近、世賢路三段、紅瓦里等區域積水災情，雨勢緩和後積水宣洩消退。

嘉義縣消防員將受困民眾救出。（嘉縣消防局提供）

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