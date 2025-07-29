生態旅遊 古坑華山設賞螢示範點

古坑華山這幾年復育螢火蟲成效不錯，螢火蟲季時可見壯觀「螢」海。（華山休閒農業區提供）

2025/07/29 05:30

〔記者黃淑莉／雲林報導〕推動雲林生態旅遊，雲林縣府在古坑華山設置一處「賞螢示範點」，除有原生野溪，並種植近二百株原生植物，降低光害及增加樹林屏障，還進一步復育蕨類與地被植物，營造適合螢火蟲的理想環境。縣府農業處表示，華山、樟湖共有五處螢火蟲復育基地，未來也會提供學校做自然學習場域。

新增設的賞螢示範區位在華山大湖底，上游也有一處螢火蟲復育地山豬湖，農業處指出，復育計畫與嘉義大學教授何坤益團隊合作，除保留原生溪流、導入高程落差形成的自然引流水源，鋪設不透水層促進積水與土壤吸水，並透過落葉、枯木與腐植質維持濕潤，營造螢火蟲幼蟲及其獵物蝸牛、蛞蝓所需的理想棲地。

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農業處表示，目前園區已種植近二百株原生植物，降低光害對繁殖干擾，高的喬木層可遮蔭保濕降溫，低的灌木層能提供獵物躲藏空間，草本層提供成蟲停棲與覓食點，提升整體生物多樣性，增加黑翅螢的族群數量。農業處指出，雲林從海拔二五○公尺到一五○○公尺都有螢火蟲蹤跡，從華山、華南、樟湖到草嶺，尤其華山這幾年致力螢火蟲保育，包括友善耕作、減少使用除草劑及農藥、設置生態池等。

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