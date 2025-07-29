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    智慧管理 中和、新店設機車停車場

    新店能仁街橋下新設機車停車場。（新北交通局提供）

    新店能仁街橋下新設機車停車場。（新北交通局提供）

    2025/07/29 05:30

    〔記者羅國嘉／新北報導〕為因應市民機車停車需求，新北市交通局昨天宣布，中和區板南路及新店區能仁街橋下新設二處機車平面停車場，將於八月一日啟用，共釋出二七七格機車停車位，中和有一六五格，機車臨停當日每次廿元、月票三百元；新店有一一二格，機車臨停當日每次十元、月票三百元。

    中和板南路165格 鄰近商辦

    交通局停車管理科長吳清哲表示，中和區板南路機車停車場屬於財政部國有財產署土地，因周圍多為商辦大樓、停車需求大，且距離捷運環狀線中原站僅三分鐘路程，為有效利用公有土地，由交通局與國產署合作闢建平面停車場。

    新店能仁街橋下劃設112格

    此外，能仁街橋下機車停車場位於新店區北宜路一段卅九巷，上述二處機車停車場都導入智慧停管設備，提供廿四小時監控管理，提升停車服務品質，月票登記及抽籤辦法將陸續公告在交通局網站。

    另外，永和區永平國小地下停車場工程總經費十五億七千萬元，規劃地下三層，目前進行地下一層結構體施工，將提供二三八格小型車位及六九二格機車位，力拚二○二六年六月完工。

    副市長陳純敬指出，永平國小地下停車場強調人本交通，整合停車場車道、校門口和捷運出入口，加寬校外人行道和通學路徑，首創特色臨停接送區，讓家長在停車場安全、安心接送學童。

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