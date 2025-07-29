近2000職缺 新北就博會明登場

2025/07/29 05:30

〔記者賴筱桐、翁聿煌／新北報導〕新北市勞工局攜手勞動部，將於七月卅日上午十點至下午二點，在致理科技大學舉辦「新北市就業博覽會暨青年就業領航計畫專案媒合」活動，邀請卅家廠商進駐，釋出一千九百多個工作機會。

勞工局長陳瑞嘉表示，暑假消費旺季到來，服務業市場需求強烈，尤其是零售量販與旅宿餐飲業，積極招募人才。據本次職缺數統計，旅宿餐飲業佔比近六成五最高，其次零售量販佔比二成八，包含全家便利商店、王座／六角集團、鼎泰豐、爭鮮等廠商，皆有破百個職缺。

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薪資方面，連鎖餐飲業者包括鼎泰豐、薄多義，提供月薪五十三K至六十二K以上的主廚及儲備店經理職位。本場提供逾四百個兼職工作機會，時薪落在二一○元至二五○元。

另外，新北市社會局設立身心障礙者服務中心，為擴增服務量能，今年再增加樹林「樂善」、蘆洲「樂悅」與土城「樂和」三家，全市總計十一家。社會局長李美珍表示，身障服務中心服務對象為設籍並實際居住在新北市的六歲以上領有身心障礙證明者及其家庭，提供個案管理、生涯轉銜、生活重建、照顧者支持與訓練研習、福利宣導等協助。

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