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    首頁　>　生活

    《花蓮》推銷原民野菜 吉安建置產銷平台

    2025/07/29 05:30

    〔記者游太郎／花蓮報導〕花蓮縣原住民族人數居全國之冠，野菜美食也被餐飲業看中，吉安鄉公所今年將延續歷年「吉．野餐」原住民野菜料理活動，積極籌備「尋找原住民美食市集甄選」，預計九月擴大辦理，除推廣在地飲食文化，也將建置產銷平台，發展原住民部落的野菜農業。

    吉安鄉長游淑貞表示，透過建置產地到餐桌的友善銷售平台，可協助農民拓展市場、創造就業，強化部落產業結構與文化永續，公所今年將持續扶植小農與產銷班發展，推動「野菜箱」經濟，傳承部落共耕文化。

    公所原住民事務所指出，野菜箱的理念與原住民保種、育種的傳統耕作密切相關，不僅提升農業專業性，也呼應永續農業政策，今年推動的「原住民族特色農業升級計畫」，透過農業研討會與行銷課程，協助原住民提升栽種、生產、銷售等知識和技巧，為野菜經濟和推銷奠定基礎。

    參與計畫的潘姓農民說，吉安鄉推動的「吉．野餐」活動，歷年來挖掘出許多原住民料理高手，逐步建立吉安鄉特色市集品牌，今年擴大串連部落農戶與攤商資源，可望向大眾推廣原住民美食。

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