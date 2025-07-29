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    宜市郵局正妹經理 設計文創點子王

    宜蘭市西後街郵局經理李佳玟，不只顏值高，「波波鴿」周邊文創贈品很多是她操刀設計。（記者游明金攝）

    宜蘭市西後街郵局經理李佳玟，不只顏值高，「波波鴿」周邊文創贈品很多是她操刀設計。（記者游明金攝）

    2025/07/29 05:30

    〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭市西後街郵局經理李佳玟，有一雙大大的眼睛與甜美的笑容，被暱稱是「中華郵政張娜拉」；不只顏值高，中華郵政吉祥物「波波鴿」周邊文創贈品很多是她操刀設計，她還是「點子王」，創辦小小郵差體驗營與i郵箱公益推廣，希望讓郵局能見度被更多人看見。

    李佳玟 被暱稱「中華郵政張娜拉」

    宜蘭市西後街郵局有一位正妹經理，長相清秀甜美，酷似韓星張娜拉，有人形容「好像從漫畫走出來的人物」。三十七歲的李佳玟在中華郵政服務十五年，淡江大學財務金融學系畢業，大四那年的打工人生，讓她跟郵局結下不解之緣。

    當年，李佳玟在夜市賣衣服，也做起網拍生意，經常到郵局寄東西，認識許多郵政人員，她覺得郵局很有人情味、很溫暖，大學還沒畢業就考上郵政特考，一畢業分發回到故鄉宜蘭服務。

    回鄉服務 創新提高郵局能見度

    她說，到郵局十五年感觸很深，受到網路平台、超商等衝擊，業務變化量很大，郵局來客數愈來愈少，以前等號人數常超過一百號，現在業務萎縮，能見度變低，逐漸失去優勢。

    中華郵政多年前推出吉祥物「波波鴿」，模樣可愛吸引愛好者，總公司順勢推出保溫瓶、便當盒、文具組等文創商品，這是轉型策略之一；李佳玟心想，地方郵局也能有創新作為，她利用網拍經驗與設計天分，設計手機架、小吊飾與收納包等「波波鴿」文創贈品，希望透過網路社群、媒體曝光引起討論，提高郵局能見度。

    對於被稱作是「中華郵政張娜拉」，李佳玟笑說，「不像啦！」就像「土城金城武」、「北港劉德華」，只是網路暱稱，大家過於抬愛她了。

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