水試所研發黑水虻製魚粉 營養高又省錢

黑水虻從孵化到變成可製作蟲粉的幼蟲約需2週。（記者楊媛婷攝）

2025/07/29 05:30

〔記者楊媛婷／台北報導〕黑水虻不只吃廚餘，還成具高營養價值的魚飼料，農業部水試所將吃魚類下腳料（魚加工副產物）的黑水虻幼蟲製作為飼料添加物，該添加物有豐富EPA與DHA，可取代傳統添加物魚粉至少三成用量，每公斤飼料成本節省逾廿元。

添加在魚飼料中的魚粉，原料來自海洋捕撈的野生魚類、價格不便宜，水試所淡水養殖研究中心副研究員郭裔培團隊讓黑水虻幼蟲吃魚的下腳料，並克服黑水虻孵化階段消化能力有限的困難，依據成長階段設計不同餵養配方，提高成長率與存活率，還提高營養成分。

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郭裔培表示，營養強化後的黑水虻，其中脂肪酸含三．五％EPA、二．○五％DHA，含量比例是現行高價鱈魚魚肝油的五成，這些營養強化後的黑水虻作為飼料後，也可增加養殖魚體營養。

淡水養殖中心主任楊順德表示，黑水虻取代魚粉後每公斤成本至少節省廿元，黑水虻從孵化到可製作蟲粉的蟲體約需二週；水試所所長張錦宜表示，成果已發表在國際期刊，這是國際首次利用魚類副產物餵食黑水虻後製作飼料，相關技術將透過非專屬授權方式技轉給國內飼料廠，希望可進一步推廣應用。

水試所副研究員郭裔培研發黑水虻餵養技術，讓黑水虻吃魚的下腳料後，磨為蟲粉後不僅有豐富蛋白質，還有豐富EPA、DHA，可取代傳統魚粉。（記者楊媛婷攝）

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