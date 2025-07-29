雞蛋再漲2元 批發價每斤40元

雞蛋買氣暢旺，北市蛋商公會宣布即起雞蛋批發價每台斤上漲2元，產地價週三跟進。（資料照）

2025/07/29 05:30

〔記者楊媛婷、歐素美／綜合報導〕丹娜絲風災與後續豪雨，導致菜價持續處於高檔，雞蛋買氣也隨之暢旺，北市蛋商公會昨表示，雞蛋批發價即起每台斤從卅八元調漲為四十元，產地價則於週三跟進，從目前的每台斤廿八．五元調漲為卅．五元，也就是自今年七月後，隨三波調漲，蛋價已上漲總計八元。有家庭主婦不滿本月蛋價不斷上揚，因為常要用到，只能少買一點。

7月3波連漲8元

北市蛋商公會理事長林天來表示，近期受到菜價高漲，許多民眾轉買雞蛋，買氣暢旺，因此開會決定雞蛋批發價即起每台斤漲二元，目前每台斤雞蛋批發價格四十元，產地價則於週三跟進，調漲為每台斤卅．五元。

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因蛋價在本月內連漲八元，被問及下週蛋價是否調整，林天來表示，還是要視市況決定，他也強調，國內雞蛋目前仍採包銷制，因此報價仍以北市蛋商公會報價為準。

台中市蛋類商業同業公會理事長曾建璋提到，颱風導致南部許多雞舍受損或停電，造成雞隻死亡，產量下滑。不過，依農業部彙整養雞協會、大運輸業者資料，國內目前雞蛋日產量約十二．七萬箱（每箱二百顆），超過國人所需的十二萬箱，目前生產的蛋雞隻數為三六○八萬隻。

家庭主婦：少買一點

經常購買雞蛋的家庭主婦很有感，有人就少買一點，但也有人因一次買比較多，最近尚未採買雞蛋，還來不及感受雞蛋漲價的衝擊；還有民眾表示，漲不漲都會買，因為還是要吃。

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