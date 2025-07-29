80歲以上免評估可僱外籍看護 民團籲重症優先

8旬長者聘請外籍看護免醫療評估8月上路，民團要求優先保障重症、回歸長照評估。（記者楊媛婷攝）

2025/07/29 05:30

〔記者林志怡、徐子苓、楊媛婷／台北報導〕藍白挾立院席次優勢，通過八十歲以上長者免經巴氏量表評估，即可聘僱外籍看護工新制，預訂八月一日上路，外界擔憂排擠重症者的照顧需求。勞動部與衛福部今將舉行記者會，並公布六大配套措施，勞動部強調，和衛福部召開多次跨部會會議共同研擬討論，希望將衝擊減低。

今公布6大配套措施

衛福部長照司副司長吳希文昨天說，配套措施的詳細內容會在今天記者會一併說明。據了解，部長邱泰源日前受訪時表示，將建立重症分流的「綠色通道」，讓癌末等重症患者優先審查，並以「一天內完成」為目標。

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台灣社會福利總盟等民間團體擔憂屆時將新增至少十萬名健康長者搶工，預計衝擊全國廿一萬重症家庭，昨要求優先保障重症、回歸長照評估。

建立重症分流綠色通道

「就業服務法」修正通過，八旬以上長者等可免醫療機構評估就可請外籍看護即將上路，社福總盟秘書長孫一信雖肯定勞動部、衛福部祭出保障重症優先、建立綠色通道，但擔心效果會隨時間遞減，健康長者依法聘請外籍看護，市場將增加五十％競爭者。

家總秘書長陳景寧表示，外籍看護是稀缺人力，每年新增的外籍看護人數最多一．四萬人，隨著健康長者搶工，有最多人口的六都重症家庭將衝擊最大。

本身就有重度身心障礙的桃園脊髓損傷潛能發展中心組長黃仁祥擔憂，政策上路後，將嚴重衝擊重症傷友，強調他們不是想要搶資源，只是想好好活下去；罕病基金會副執行長洪瑜黛表示，近期內部問卷顯示，有四成家庭表示外籍看護提出漲工資要求，廿三％將更換雇主，廿一％耳聞鼓勵健康長輩聘僱外籍看護，擔憂仲介可能藉市場需求擴大提高引進費、服務費等，對重症家庭雪上加霜。

綠委籲移工聘僱分級

民進黨立委林月琴表示，新制上路一定排擠重症家庭，即使重症家庭願調漲薪資仍可能請不到人，呼籲應暫緩實施，若硬要上路，應建立移工聘僱分級制度，並採用長照需求評估方便銜接長照服務。

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