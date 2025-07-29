西南氣流發威 中南部今明雨勢加劇

低壓帶與西南風發威，嘉義縣、台南市5測站日累積雨量均超過500豪毫米。圖為朴子市道路被淹沒。（民眾提供）

2025/07/29 05:30

〔記者林志怡／台北報導〕昨日受到低壓帶與西南風影響，中南部地區出現明顯降雨。中央氣象署指出，西南風昨晚已進一步增強為西南氣流，中南部雨勢還會再加劇，週三前中部山區、南部地區可能有豪雨以上降雨，週四過後，雖西南氣流減弱，苗栗以南仍需嚴防局部豪雨或大雨。

中央氣象署預報員朱美霖指出，由於台灣位處低壓帶內昨日又吹西南風，台中、雲林、嘉義等地三小時累積雨量突破兩百毫米，達短延時大豪雨等級，且嘉義、台南日累積雨量破四百毫米。

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朱美霖表示，因位於琉球附近海面的竹節草颱風往西北西移動，讓台灣處於低壓帶中央位置，高空的西南風強風軸也移動至中南部地區上空，造成西南風於昨晚增強為西南氣流，並帶來明顯雨勢，週三前降雨會更加劇烈，中南部地區有大雨或豪雨，中部山區、南部地區將有豪雨以上降雨。

週四趨緩 苗栗以南仍有局部大雨

此外，今日白天降雨極值將往山區集中，且平地雨勢並不會趨緩，北部也將有局部大雨發生，週三上午的雨勢雖比今明兩天緩和，但仍相當明顯，週四後隨著西南氣流減弱為西南風，苗栗以南仍有局部大雨或豪雨，北部、東部地區則恢復午後雷陣雨為主的天氣。

前中央氣象局長鄭明典指出，西南氣流帶來的降雨通常持續三至五天，具有降雨時間較長、雨勢較大，且降雨非常集中的特性，很容易就出現廿四小時累積雨量破五百毫米的情況，可達超大豪雨等級，再加上台灣中南部地區河谷呈現西南走向，遇上西南風或西南氣流，容易在短時間內帶來大量雨水，使排水系統運作不及，產生較明顯災情。

鄭明典也擔憂，中南部日前才剛遭丹娜絲颱風重創，造成許多房屋屋頂損毀，接下來連日降雨恐對民眾帶來許多不便，尤其弱勢族群可能面臨無處可去的窘境。

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