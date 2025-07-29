嘉、南5鄉市區 日雨量破400毫米

日累積雨量排名

2025/07/29 05:30

〔記者王姝琇、林宜樟、黃淑莉、陳文嬋、蔡昀容、陳彥廷、楊媛婷／綜合報導〕低壓帶與西南風發威，本月上旬才遭丹娜絲風災重創的雲嘉南地區，昨再度被雨彈轟炸，日累積雨量前五名都超過四百毫米，以嘉義太保四四一毫米最多，朴子國中校園汪洋一片，嘉義縣一早緊急宣布全縣停班停課；台南後壁區菁寮水深及腰，對外聯絡道中斷；雲林水林鄉則逾半泡在水中，居民徹夜難眠。

朴子汪洋一片 最高淹50公分

嘉義縣昨凌晨起降下大豪雨，日累積雨量前四名都在嘉義，道路、民宅淹頻傳水，最嚴重者更超過五十公分，位於太保市的嘉義科學園區台積電AP7廠區工地也泡湯，朴子分局的下揖派出所因地勢較低，周邊積水幾乎淹沒圍牆高度，朴子市立殯儀館旁道路嚴重積水，車隊無法進入，葬儀社員工只好用人力推送棺木入館。有民眾說，雖然裝設防水閘門，但水從廁所排水孔冒出，從屋內淹到屋外，又逢「年度大潮」，積水難退。

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嘉義縣府昨早七點多宣布停班停課，被部分民眾抱怨慢半拍，縣長翁章梁表示，因短時間強降雨造成道路積水嚴重，因此宣布停班課，但許多民眾已經出門，造成不便，請民眾體諒。

後壁菁寮水深及腰 聯外中斷

豪雨也強襲台南後壁、白河、東山區，其中後壁廿四小時雨量破三五○毫米，菁寮水深及腰，對外聯絡道中斷，水利局雖備妥廿三萬砂包，仍有區域來不及擋水。冒險徒步涉水的菁寮居民表示，原本要前往區公所索取砂包擋水，但門被鎖住，後來聯繫上已來不及，雨勢太大水很快就淹上來。

菁寮里廖姓民眾表示，去年凱米颱風後壁慘淹，今年又碰上丹娜絲颱風屋頂破損漏水，還沒修好又遇豪雨淹水，真的是被水淹怕了。

雲林水林鄉逾半村落淹水

雲林昨天強降雨，水林鄉清晨到中午十小時累積雨量達三五○毫米，雨水來不及排出，全鄉超過一半村落傳出淹水災情，其中又以松北村水淹約五十多公分最嚴重，村民整夜不敢睡覺，把屋內物品墊高，無奈表示，只能祈禱老天趕快讓雨停，積水快退去。

高雄山區撤離2000多人

高雄昨豪雨不斷，六龜、桃源、甲仙、那瑪夏四區共二十八條土石流潛勢溪流警戒，總計陸續撤離逾兩千人。

交通方面，昨台鐵後壁至新營站間，因軌道淹水一度單線雙向行車；嘉義縣朴子市台十九線朴子路段因淹水一度封閉。

阿里山林鐵預警性停駛3天

高雄市桃源區台廿臨九十三線便道勤和至復興路段、那瑪夏區台廿九臨十一線便道那瑪夏至五里埔路段、屏東縣三地門鄉台廿四線德文路口至神山路段，即起預警性封閉；屏東琉球線今天上午開出末班船後即停航，明天全天停航；阿里山林鐵則於昨起連三天全線預警性停駛。

豪雨造成台南市後壁區多處淹水，生產無米樂冠軍米的百年芳榮米廠事前設置防水擋板，米廠內水位較外面低一半。（黃麗琴提供）

民眾指出，朴子市有區域淹水超過50公分。（民眾提供）

強降雨排水不及，雲林縣水林鄉民宅淹水約四、五十公分深。（記者黃淑莉攝）

嘉義縣六腳鄉淹水嚴重。（蔡易餘提供）

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