高市警局總部4樓 打造揮汗夢工廠

高市警打破民俗忌諱，改造閒置四樓為「揮汗夢工廠」，訓練器材完備，供官警強身、訓練。（記者黃良傑攝）

2025/07/28 05:30

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市警局總部忌諱的「四樓」，原本充當拘留所，遺留一二○坪空間，一直閒置至今，為照顧官警健康，將規劃「揮汗夢工廠」，並安排警察常訓課程，充分運用空間，解開民俗忌諱。

國內警政機關尤其是外勤單位，除了放「綠色乖乖」的習慣之外，還有「四樓」諧音的民俗忌諱，辦公室配置通常會閃過此樓層，因此，高市警局四樓數十年前，興建八間拘留所，每間設有蹲式廁所，中間則為員警值班室。

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老刑警表示，以前四樓有八間老舊拘留所，陰暗又神秘，成了這層樓的特色，後來這些設施被拆除，一直閒置空蕩待規劃。

有鑒於保安大隊各中隊均騰出有限空間，放置健身器材供員警強身，化身為健身中心，市警局討論多時，決定改造「神秘四樓」，比照保大規劃，配備深蹲架、臥推台、肩推器等廿一台重訓設施等，取名「揮汗夢工廠」健身中心，成為年輕官警強身的場域，頗有濃濃世代交替之味。

警察局長林炎田鼓勵同仁能自我鍛鍊體能，投資健康身體，才能維護治安、打擊犯罪，提供民眾更好的服務，不僅要把績效帶回團隊，也能照顧好家庭。

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