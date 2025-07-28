與12國青年交流 台灣原民走向世界

2025/07/28 05:30

〔記者葉永騫／屏東報導〕原住民族委員會舉辦的「世界青年論壇」昨天舉行閉幕典禮，原民會副主委杜張梅莊前往主持，為參加的台灣五個原住民族群及十二個國家共計三十八位青年進行授證，馬紹爾群島大使卡蒂爾、紐西蘭貿發中心處長魏緹娜也到場頒發輔導員感謝狀及模擬聯合國表現優良獎，參與的各國青年皆相當肯定這次文化交流，認為相當有意義。

杜張梅莊表示，這次的論壇為六天五夜，課程內容涵蓋多元議題與實地參訪，台灣有排灣、魯凱、泰雅、太魯閣、阿美五個原住民族群，與來自吐瓦鲁、馬紹爾群島、貝里斯、帛琉、美國、聖克里斯多福等十二國共三十八位青年參加，學員深入體驗臺灣原住民族的生活方式、音樂與舞蹈文化；並參與「氣候行動與社區永續」、「數位創新與文化傳承」、「觀光產業與經濟發展」、「國際交流與文化藝術」四場主題工作坊，在跨文化交流中激盪出創新思維與深度理解。

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杜張梅莊指出，論壇閉幕後部分學員將於八月重返屏東，與泰武社區發展協會及泰武國小合作辦理「社區服務」營隊，實踐「學習—回饋」的行動精神，以自身所學回饋部落，深化對公共事務的參與感與文化認同。

來自聖克里斯多福及尼維斯的青年Haward說，參加論壇讓他更了解自己的根在那裡，拓展了自己的視野，台灣最美的是人，台灣人熱情很願意幫忙人，讓他印象深刻。排灣族青年高蘇珊認為，這次的活動讓她更了解各部落的辭彙都與大自然有連接，對於保存自己的文化和傳承更加重視。

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