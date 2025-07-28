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    南迴鐵路又出包 人潮擠爆台東車站

    南迴鐵路昨天下午出狀況，台東車站旅客擠爆。（記者黃明堂攝）

    南迴鐵路昨天下午出狀況，台東車站旅客擠爆。（記者黃明堂攝）

    2025/07/28 05:30

    大武至瀧溪站間電軌短路 昨晚8點完成搶修恢復運行

    〔記者黃明堂、蔡昀容／綜合報導〕台鐵大武至瀧溪站間大鳥隧道天花板漏水嚴重導致電車線無電，昨天中午起不通，雖採柴油車拖拉、公路接駁，但班次大亂，旅客擠爆台東車站。其中有很多是返鄉參與罷免投票的鄉親，當中有位婦人抱怨，一個星期已遇到兩次列車出問題，「台東人真的好可憐喔」！

    一週兩次 台東人怨：怎麼那麼可憐

    台鐵公司表示，十二點四十分接獲通報，南迴鐵路大鳥隧道頂版大量漏水，導致導電軌短路跳電，大武至瀧溪站間電車線無電，無法行駛，搶修期間一度中斷運行，傍晚五點卅五分封鎖現場搶修，晚間八點已完成搶修復電，逐漸恢復正常運行。

    由於前天是罷免立委黃建賓的投票日，不少旅外的台東鄉親返鄉投票，昨天下午是離鄉巔峰，紛紛到台東車站要搭車，北上的大致正常，但南下的全部受阻，班次大亂。一位住在嘉義的婦人說，這一週內已遇到兩次台鐵列車問題，先是星期一從台東搭車南下，卻因豪雨在金崙站即開回台東，這次參加罷免投票後，昨天要回到嘉義，下午又遇到狀況，「台東人怎麼那麼可憐啊」！

    賴坤成建議台鐵備用柴電機車頭

    也是乘客的前立委賴坤成說，遍尋台鐵的網站未見以明顯的頭條揭露訊息，應變能力有改善空間。更有效率的應變措施是以柴電列車運行或以柴電機車進行列車牽引，已建議台鐵在天災地震頻傳的東部提前部署，在枋寮、大武、太麻里、花蓮、蘇澳等站備用柴電機車頭或列車，以備不時之需。（相關新聞刊A6）

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