竹縣模範父親呂學磻 村長薪水作獎學金

新竹縣寶山鄉曾三連霸的老村長呂學磻（左五），把薪水悉數當獎助學金嘉惠地方學子。（寶山鄉公所提供）

2025/07/28 05:30

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣模範父親表揚大會昨天在縣府舉行，其中寶山鄉今年不僅首度新增表揚模範志工爸爸，並以「好人好事特別貢獻獎」名義，感謝佳日食品公司負責人黃孝仁、啟德起重董事長胡漢龑不時以企業力量幫忙關懷寶山的長者和治安。

寶山鄉前雙溪村三連霸村長呂學磻更把薪水悉數捐作獎助學金，昨天也以全縣模範父親身分接受縣長楊文科、議長張鎮榮共同表揚。

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竹北市則透過特殊社團、社區發展協會以及里辦公室多元管道，推薦卅四名默默散發光熱的模範父親；最年長是九十歲的十興里民郭海源，最年輕的則是五十三歲由社團法人新竹縣天使之音協會推薦的危永濬。

危永濬的兩個兒子都是聽障，在他的陪伴下茁壯，長子危彥綸是國立清華大學生命科學暨醫學院學士班學生，在美術繪畫上屢獲佳績。次子危宇澤不僅曾獲總統教育獎，今年還將代表台灣參加東京聽奧田徑賽。

至於全縣廿名模範父親，他們除是一般家庭的支柱，有的還來自新住民家庭成為「新力爸爸」，有的是寄養家庭的「魔力爸爸」，或是在身障家庭中擔任「給力爸爸」的角色，每個人的背後都有段溫馨情事。

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