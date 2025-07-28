桃園馬祖新村憶往 展出老將軍生活軌跡

馬祖新村眷村文創園區推出「不一樣的馬村將軍」特展，邀請民眾走入那個屬於50、60年代的眷村記憶。（記者李容萍攝）

2025/07/28 05:30

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢區馬祖新村建於一九五七年，當年是為駐守馬祖列島的陸軍第八十四師眷屬興建的居住區，因眾多將、校官雲集，素有「桃園將軍村」、「星星滿天飛」美譽，桃園市政府文化局二○○四年將馬祖新村列為歷史建築，即起至十月十二日在馬祖新村眷村文創園區推出「不一樣的馬村將軍」特展，透過將軍家族的真實故事與歷史檔案，邀請民眾走入那個屬於五○、六○年代的眷村記憶。

文化局專委王啟仲表示，經文史調查與深度訪談整理出歷年有多達十四名將軍曾在馬祖新村居住，展覽規劃兩大展區與多個主題展間，內容涵蓋「將軍們的光榮檔案」、「軍旅歷程」、「成長故事」、「家庭教育」、「過年記憶」、「退休後的日常」與「社區身影」等主題，從軍中到家庭、從個人到社區，全方位勾勒出過往將軍豐富且多元的人生軌跡，讓民眾看見軍人也有溫柔、細膩的另一面。

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首波展出的八位代表性將軍人物，其中四位已故第一代將軍徐培青、韓麟，長年投入馬祖新村社區發展與公共事務；姚佐治、張民善則在退休後專注於國畫藝術展現文武兼備的一面，以及致力養生與健康理念。

第二代將軍孫光煥、查岱龍，延續家風投入軍醫領域，展現軍人對社會的責任感；胡鎮埔、程幼銘則是分享其自身軍旅生涯的輝煌歷程與家族傳承的深厚情感，展現出新世代將軍的風範。

馬祖新村園區的人氣職人店家「花香氣」搭配展覽，推出限定活動「將軍夫人的下午茶時光」，邀請民眾換上旗袍、體驗復古妝容，再搭配花藝課程與下午茶，重現當年眷村的日常生活軌跡。

馬祖新村眷村文創園區推出「不一樣的馬村將軍」特展，邀請民眾走入那個屬於50、60年代的眷村記憶。（記者李容萍攝）

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