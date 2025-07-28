桃園舊市區招牌改造 補助最高15萬

桃市府推動舊市區招牌更換，在整體視覺上亦有新的感受。（桃市都發局提供）

2025/07/28 05:30

鼓勵縮小精巧並特色化 桃園區中正路列示範區 近百店家受惠

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市舊市區街景招牌紊亂、缺乏特色，桃園市政府都市發展局推出先補助後整頓政策，本月十五日已公告「桃園市舊市區人本示範街區招牌廣告補助計畫」，擇定桃園區中正路（中山路到成功路段）為優先示範區，鼓勵店家更新特色招牌，讓街道整體視覺更寬廣。都發局表示，公告日起二年內申請的店家，最高補助十五萬元，其後每年遞減至第五年不再補助，估計有近百戶店家可受惠，同時將滾動檢討違規招牌的管制手段。

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整頓市容 讓街道整體視覺更寬廣

都發局表示，優先示範區路段涵蓋桃園區中正路、博愛路等一定範圍的店家，主要是搭配市府景福宮人本環境計畫、店家立面拉皮階段成果，鼓勵店家將過大、形式單一、老舊的招牌，汰換成樣式精巧且能突顯商家特色的招牌，且縮小街區招牌廣告可讓街道視覺更為開闊。

4年內可申請 補助經費逐年遞減

都發局表示，示範區內店面招牌補助，每一門牌號可製作兩面招牌，一面為浮（貼）掛於店家建物牆面的招牌，另一面則為側懸式招牌，不同樓層店家可分開申請，補助經費包含招牌設計及製作費用，公告日起二年內（至二○二七年七月十四日止）提出申請的店家，市府全額補助，至多可申請十五萬元，公告第三年起補助經費逐年遞減，第三年補助為七十五％、第四年僅補助一半，公告後第五年不再補助。

違規招牌管制方式 將滾動檢討

都發局長江南志表示，桃園舊城區市容景觀長期被詬病，市府從去年起對桃園站前人文生活環境進行改善工程，期盼民間一起加入改造行列，此次再加碼特色店招輔導計畫，各店家也可思考打造特色櫥窗，市府先以補助方式鼓勵舊市區招牌符合法規，同時將滾動檢討違規招牌的管制手段，未來就長期影響市容的廣告招牌，將會安排拆除並輔導修正。

桃園市舊市區人本示範街區招牌廣告補助計畫，擇定桃園區中正路（中山路到成功路段）為優先示範區。（桃市都發局提供）

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