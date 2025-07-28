苗縣充電樁試營運 挨批選址不佳

曾玟學指充電樁規劃不當，頭份市鬧區專用停車格「空閒」。（曾玟學提供）

2025/07/28 05:30

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕近年來眾多國際車廠跨足電動車領域，國人購買電動車數量也逐漸增加。苗栗縣政府獲中央補助及自籌款共九千多萬元，設置充電樁（慢充）提供縣民與遊客使用，目前共七十九槍處於試營運階段；然而苗栗縣議員曾玟學表示，依使用者回饋，苗栗縣充電樁設置選址不佳，未考慮實際需求與交通安全。苗縣府表示，因採取「先布點、再優化」策略，後續會持續改善，而快充部分估計八月下旬試營運。

縣府：先布點再優化 快充下月上路

苗栗縣政府交通工務處表示，根據中央補助機制，充電站建置須「先確定場址並通過審核」才能申請經費，因此採「先布點、再優化」策略，推動初期即需規劃具體場址，無法等到完全掌握民眾習慣與熱點後再逐一佈建。另，因苗栗市、頭份市與竹南鎮路邊停車格已由公所委外經營，縣府無法直接設置充電設施，只能先在尚未劃設的場域建置，後續將滾動調整；快充部分估計八月下旬試營運。

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曾玟學指出，許多電車車主反映縣府充電樁設置的地點不佳，例如在頭份市鬧區設置多處充電樁，未適當規劃顯得分散；曾玟學說，縣府另再劃設專用停車格設置充電樁，但縣府未考慮到後續劃設的專用停車格原本即不適合做為停車格使用，且缺乏快充提供遊客或民眾使用，也是不少民眾反饋意見。

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