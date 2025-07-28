新北泰山中山段社宅210戶 最快年底招租

新北泰山區中山段青年社會住宅，預計今年下半年完工。 （記者羅國嘉攝）

2025/07/28 05:30

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市長侯友宜昨天視察泰山區中山段青年社會住宅新建統包工程，基地鄰近捷運丹鳳站與機場捷運泰山貴和站，步行約七分鐘，屬輔大生活圈核心區域，完工後將提供二一○戶社宅，並規劃非營利幼兒園、公共托育與托老中心，最快年底招租、明年入住。

鄰近雙捷運 輔大生活圈

城鄉發展局長黃國峰指出，該案位於明志路三段貴和廣場旁，基地面積約三四六八平方公尺，市府藉由工業區變更回饋取得土地後自行興建，規劃地上十五層、地下三層的建築物，導入綠建築、智慧建築與通用設計，與貴和廣場串連共融。

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黃國峰表示，新北市透過都更分回、容積獎勵捐贈、工業區變更等方式，與中央合作興辦達三．六萬戶社宅，其中泰山區規劃中及興建中的社宅將增加一六○九戶，未來包含五股、泰山、林口總共再增加二九二五戶社宅，總計五泰林地區社宅數量達到六一八二戶，落實居住正義。

黃國峰說，泰山青年社宅預計今年下半年完工，年底辦理招租，採新北市租金分級新制，依據民眾負擔能力調整租金，並保留部分戶數照顧弱勢族群。

新北泰山區中山段青年社會住宅，預計今年下半年完工。 （記者羅國嘉攝）

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