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    宜蘭清水地熱園區 試辦夏季「朝8晚6」

    宜蘭清水地熱遊憩區今起試辦夏季營運時間，每天上午八點開園，下午六點休園。（宜蘭縣府提供）

    宜蘭清水地熱遊憩區今起試辦夏季營運時間，每天上午八點開園，下午六點休園。（宜蘭縣府提供）

    2025/07/28 05:30

    順應民意 避開夏日酷暑 評估每年7、8月延長營運時間

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣人氣景點清水地熱遊憩區「朝九晚五」開放時段挨批不友善，外界希望彈性調整避開夏日酷暑，經本報報導後，宜蘭縣政府決定試辦夏季營運時間，開園時間提早到上午八點，休園延至下午六點，今天起試辦到八月三十一日。

    今天起到8月底

    清水地熱原本營運時間上午九點到下午五點，入夏後有些人為避開大太陽，想利用清晨或傍晚入園，但太早去園區還未提供服務，太晚去就休園打烊，讓遊客及民宿業者頗有微詞，本報七月八日接獲讀者反映報導此事，縣府開會檢討，決定試辦新的夏季營運時間。

    可清晨、傍晚入園

    縣府工商旅遊處指出，為因應遊客、地方產業需求及建議，七月二十八日到八月三十一日試辦清水地熱夏季營運時間，營造友善旅遊環境，新的營運時間上午八點到下午六點，即開園提早一小時，休園延後一小時，遊客可利用清晨或傍晚入園，避開夏日酷熱，停車場收費時間同步調整為上午八點到下午五點。

    工旅處昨天表示，清水地熱夏季營運時間結束後，縣府會針對遊客入園情形與各方意見，做後續綜合評估，如果試辦成效良好，將在每年七、八月採常態性夏季營運時間，一天營運時間從原本的八小時延長為十小時。

    清水地熱有煮食池、泡腳池、湯屋等設施，去年遊客數超過三百八十萬人次，在宜蘭縣政府經營管理的風景區中扮演龍頭角色。三星鄉民宿業者廖學毅說，每年暑假冬山河親水公園舉辦童玩節，清水地熱延長營運時間，把遊客留在宜蘭消費，可望帶來更多商機。

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