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    二林70年老煙囪 見證信徒團結蓋教堂

    原斗教會現存的教堂是第四代建築，建於1954年，當年信徒自建磚窯廠生產磚塊，解決建材困境。（原斗教會提供）

    原斗教會現存的教堂是第四代建築，建於1954年，當年信徒自建磚窯廠生產磚塊，解決建材困境。（原斗教會提供）

    2025/07/28 05:30

    〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣二林鎮斗苑路北側農田間，矗立一座廿公尺高的紅磚煙囪，看似老舊廢棄，卻是當地的地標之一。其實，該座磚窯廠已有逾七十年歷史，當初是為興建教會的禮拜堂而設立，早已荒廢，因具紀念性留存至今，見證一段虔誠的信仰故事。

    自建磚窯生產磚塊 建造禮拜堂

    原斗基督長老教會已有一四三年歷史，現存的教堂建於一九五四年，是第四代建築，當時為建造禮拜堂，需用上數十萬塊紅磚，然而二林地處偏遠，建材取得不易，信徒們因此自建磚窯廠生產磚塊，解決建材困境。

    原斗教會牧師羅滋虔說，當年興建教堂，可是當地沒磚窯廠，從外地運輸又困難，信徒們集資興建一座磚窯廠，包括這座大煙囪，成立後曾是彰化西南角最大的磚窯之一。教堂落成後，磚窯廠仍繼續營運十多年。

    拆除煙囪工程浩大 保留成地標

    後來時代變遷使得磚窯停產，廠房拆除恢復農耕，只留下煙囪孤立田間。其實，煙囪拆除工程浩大，加上地主認為具有時代意義，便保留至今，成為農田中獨特的風景。

    羅滋虔指出，原斗教會每十年會進行修繕，發現舊磚剝落，便用新磚替換，仔細觀察，當年磚塊大小不一、表面粗糙，還是令人驚嘆建築造詣，時至今日，仍有信徒返鄉探望教會時，會特地來和煙囪拍照留念，因為它不僅是建築遺跡，更承載著一段屬於這片土地的信仰、團結與堅持的故事。

    原斗教會是彰化歷史最悠久的基督教長老教會。（記者陳冠備攝）

    原斗教會是彰化歷史最悠久的基督教長老教會。（記者陳冠備攝）

    二林老煙囪是當地重要建築遺跡，信徒每次返鄉探望教會時，都會特地前往合影留念。（記者陳冠備攝）

    二林老煙囪是當地重要建築遺跡，信徒每次返鄉探望教會時，都會特地前往合影留念。（記者陳冠備攝）

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