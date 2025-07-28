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    清境高山電影院免費開放 每日400席

    清境農場8月8、9日將舉辦全國最大高山電影院，每天限量400席。（清境農場提供）

    清境農場8月8、9日將舉辦全國最大高山電影院，每天限量400席。（清境農場提供）

    2025/07/28 05:30

    〔記者劉濱銓／南投報導〕暑假旅遊旺季，南投縣仁愛鄉清境農場攜手縣府、清境觀光協會，八月八、九日將在海拔一七五○公尺的清境統一商圈停車場，舉辦全國最大高山電影院，免費入場，每天限量四百個座位，即日起開放網路報名，二天活動將分別播放「天外奇蹟」、「可可夜總會」等溫馨家庭電影。

    清境農場說，八月八日首場由《天外奇蹟》揭開序幕，電影敘述一場關於夢想、冒險與陪伴的感人之旅，致敬每一位有夢的爸爸；八月九日《可可夜總會》，穿越音樂與記憶的動人親情故事，提醒我們，愛與家人永不遺忘。

    八月八、九日播放 網路報名

    清境農場表示，此次結合父親節旅遊檔期，以及夏夜觀影等限定優惠，讓親子遊客在高山星空下看電影，促進親子互動，也帶動暑假觀光旅遊。

    屆時，現場會有打卡送限量小禮物，以及限量百份巧克力限時優惠開賣，活動免費參加，民眾可提前上網報名，每天限額四百席位，額滿即關閉報名。

    清境農場指出，希望別開生面的高山電影院，能為辛勞的父親創造專屬親子旅遊體驗，並盼帶動清境暑假旅宿熱潮，讓更多遊客感受到清境的自然與人文風情。國民賓館父親節優惠也同步開跑，有意者可上網查詢，網址為https://forms.gle/rgJHWgT4nyE9pVDm8。

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