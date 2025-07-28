上半年台中交通事故14行人死亡 11人涉違規

台中市警局發布行人安全宣導影片，提醒行人不要隨意穿越馬路。（警方提供）

2025/07/28 05:30

〔記者許國楨／台中報導〕台中市警局近日發布兩部行人安全宣導影片，片中多起驚險事故令人怵目驚心，有長者拄著拐杖穿越馬路遭機車撞飛、也有行人低頭滑手機步入車道險命喪輪下，畫面超震撼，也點出一個令人心痛事實，上半年十四名行人事故死亡，其中有十一人的死因是自己違規所致。

交安影片 違規畫面驚險

重大行人交通事故案件屢傳，台中市警局執行「行人正義大執法專案」，經統計一至六月共取締三萬六三○六件有關行人安全類別的交通違規，取締違規件數前三名依序為「闖紅燈」二萬七七○九件、「行人違規」四一一九件、「車輛不停讓行人」三○七三件。

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未依標誌穿越道路 最多

交通大隊指出，該三項違規項目也是造成行人交通事故的主因，單單今年上半年，行人交通事故死亡人數十四人，其中十一位涉違規，並以「未依標誌或標線穿越道路」為主要違規樣態。

新版上路 最高罰3萬6

交通大隊提醒用路人，不僅駕駛人在路口應減速慢行、停讓行人，行人也不要貪圖一時之快，隨意穿越馬路，除了造成自身危險，也容易因往來車輛速度快，釀成嚴重交通事故，導致死傷。

此外，今年六月三十日起，新版「道路交通管理裁罰細則」正式上路，加重對違規駕駛處罰，若肇事造成行人輕傷，提高至一萬八千元罰鍰，致行人重傷或死亡者，一律處以最高三萬六千元罰鍰，藉此加強警示駕駛，遏止車輛不停讓行人僥倖心態。

市警局表示，近期除發布兩部行人安全宣導影片，也將持續滾動修正「行人正義大執法專案」策略，希望透過持續宣導與嚴格執法，有效減少行人事故發生。

台中市警局發布行人安全宣導影片，提醒用路人，不僅駕駛人路口應減速慢行、停讓行人，行人也不要隨意穿越馬路。（警方提供）

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