風災減產 東石蚵產地價漲近3成

嘉義區漁會總幹事林佳瑩（左）體驗現煎巨無霸蚵仔煎。（記者王善嬿攝）

2025/07/28 05:30

浮筏式、平掛式蚵棚受損逾2成 每台斤牡蠣上看230元

〔記者王善嬿／嘉義報導〕丹娜絲颱風造成嘉義沿海養殖牡蠣災損金額達一億八七三五萬元，牡蠣受損程度平均約二至三成五，近期產地價上揚近三成，上看每台斤二三○元；嘉義區漁會總幹事林佳瑩說，中秋節要吃到鮮甜肥美的東石牛奶蚵，將視後續養殖情形，如再來颱風，可能有錢也買不到。

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漁會：再來颱風 秋節買不到牛奶蚵

林佳瑩表示，蚵農養殖牡蠣逾六個月才能收成，雖然部分蚵農在颱風前搶收，然而牡蠣每年七、八月正是生長旺盛季節，衝擊牡蠣生長，受風災影響產量銳減，產地價原每台斤約一七○元，現在攀升約二二○至二三○元，上漲二至三成。

縣府農業處漁業科長張建成說，此次風災造成約九五○○座浮筏式蚵棚受害，受害程度約三成五，平掛式蚵棚約三五○公頃受害，平均受害程度兩成以上。

文化季比賽剖蚵 現做巨無霸蚵仔煎

嘉義區漁會昨也在東石魚市場舉辦「蚵的文化季第十三屆剖蚵競賽」，分高齡組、男子組、女子組、校園組及新住民組，各組第一名獲六千元獎金，吸引三一九人競技，比速度也比技巧，爭奪「最快剖蚵手」榮譽。

七十歲黃陳麗篇與兒女一家五口參賽，她的長子黃見男說，七歲就跟媽媽學剖蚵，與三個妹妹幼年時剖蚵打工賺學費，如今各自成家立業，前年起家族一起參加剖蚵競賽，凝聚情感，也帶孩子返鄉體驗剖蚵競賽樂趣。

活動現場也推廣嘉義蚵，邀請嘉義區漁會理事、海鮮餐廳業者葉峻郎與師傅團隊現煎巨無霸蚵仔煎，從餐廳搬來一百多公斤重煎台，使用卅斤蚵仔，加上獨家配方醬料，一共煎了六鍋，免費供應九百份蚵仔煎讓民眾嚐鮮。

受丹娜絲颱風影響，嘉縣牡蠣產量銳減，產地價格上揚。（記者王善嬿攝）

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