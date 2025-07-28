台西九千斤文蛤暴斃 養殖戶控水門未關緊

丁宥嘉控大排水門疑沒關緊，讓溝渠髒水流入養殖池，害他養殖的文蛤爆死。（記者李文德攝）

2025/07/28 05:30

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣台西鄉文蛤養殖戶丁宥嘉指控，日前有才寮大排疑水門操作不當，造成海水直灌旁邊溝渠，導致髒水溢入自家養殖池，使得近九千斤文蛤死亡，損失六十萬元。縣府說會派員調查、協商理賠，但迄今仍無下文，他不排除告縣府；水利處回應說，已由保險公司調查中，請業者靜待結果。

丁宥嘉說，他的養殖池約○．六公頃，文蛤差不多可收成，想不到本月十四日下午海水漲潮，文蛤池旁的大排水門疑似操作不當未關緊，讓大量海水湧入溝渠，致使溝渠內髒水流進文蛤池，也讓九千斤的文蛤「髒死」。

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丁宥嘉指控說，當時颱風早遠離，文蛤大爆死完全是人禍，當時曾向縣議員顏嘉葦、鄉代陳文求陳情會勘。縣府水利處說會請包商調查，釐清後再協商賠償，但半個月過去仍等不到消息。如果文蛤死亡是天氣因素，為何四周魚塭獨獨只有他的文蛤死亡，顯然是人為疏失造成，將控告縣府爭取權益。

雲林縣水利處防洪維護科長伍忠政表示，水門最近確有廠商維修，經會勘後已請廠商和保險公司出面處理，現由保險公司進行調查作業，調查結果如果和水門有所關聯，將會啟動後續理賠，請養殖戶靜待結果。

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