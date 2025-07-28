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    災後續復建 台南水雉園區暫不開放

    官田水雉生態教育園區在風災後，水雉倖存。（記者楊金城攝）

    官田水雉生態教育園區在風災後，水雉倖存。（記者楊金城攝）

    2025/07/28 05:30

    倒塌的兩座大型賞鳥亭還沒拆除 倒樹斷枝等候清運

    〔記者楊金城／台南報導〕台南市官田水雉生態教育園區在風災後持續清理復建，為顧慮遊客安全，何時重新開放無時間表，幸好園區內、外的水雉族群大致安好，但風災對水雉繁殖影響程度，有待近日台南市夏季水雉鳥調結果揭曉。

    25年來 復育「菱角鳥」成果豐碩

    官田水雉園區由台南市農業局委託台南市野鳥學會經營管理，廿五年來復育「菱角鳥」水雉成果豐碩，園內復育池有豐富水生植物，吸引「台南市鳥」水雉等許多水鳥，園區外並推動友善耕種，園區推動生態教育與觀光有成。

    這次水雉園區受創最嚴重，災後半個月，直到廿一日才來電，園區主任李文珍昨天說，園區內倒樹斷枝清理的差不多，但無人力、機具清運出去，倒塌的兩座大型賞鳥亭至今也還沒拆除，原地躺平，向台南市農業局求助，清運仍需排隊等候。

    鐵絲網、賞鳥亭重建需350萬

    水雉園區新建中的辦公室幸好未在風災中受損，已大致完工，等待申請使用執照，李文珍表示，作為園區臨時辦公室的生態教室和第一賞鳥亭的屋頂受損，近日展開修復，至於園區外圍的鐵絲網因颱風損害更嚴重，估計需要二○○萬元重建，兩座大型賞鳥亭重建可能需要一五○萬元，希望有民間企業來相助。

    園區30隻水雉成鳥 全數倖存

    水雉園區的水雉成鳥約近卅隻，幸好風災後全數倖存，但颱風前有四巢孵化、六巢尚未孵化，風災後存活雛鳥四巢九隻，五巢卻消失了，僅剩一巢努力孵化中。李文珍觀察園區外的官田區菱角田，水雉族群受影響也不大，因水雉繁殖季在五月至九月，風災對水雉繁殖的衝擊程度須待目前進行中的水雉夏季鳥調分析。

    此外，台南北門台灣烏腳病醫療紀念館、草蓆工場昨天在南市博物館團隊號召志工利用二天假日協助下，搶救出不少與烏腳病相關紀念文物，包括王金河醫師連任台南縣議員的賀匾、四十年前患者就診的勞保資料，還有北門國小的學生團保資料，具體而微展現當時濱海公衛的歷史。

    台南官田水雉園區的大型賞鳥亭倒塌，至今仍未拆除清走。（記者楊金城攝）

    台南官田水雉園區的大型賞鳥亭倒塌，至今仍未拆除清走。（記者楊金城攝）

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