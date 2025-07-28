出國旅遊熱 旅行業較疫前增加216家

台灣旅行業者數量較疫前增216家，從業人員增約700人。（記者蔡昀容攝）

2025/07/28 05:30

〔記者蔡昀容／台北報導〕國人出國踴躍，帶動旅行業家數成長。觀光署統計，旅行業家數達四一九八家，較新冠疫情前、二○一九年增加二一六家，增幅約五．四％，但從業人員增加約七百人，增幅僅○．六％，業界人士坦言疫情期間流失的人力喚不回，學者則點出台灣旅行社有極大化及極小化趨勢，小公司員工數不用多。

從業人員僅增加700人

今年上半年國人出國約九一四萬人次，超越疫前同期的八六一．四萬人，高雄餐旅大學觀光研究所教授劉喜臨表示，有較大型旅行社開始跨足出入境兩邊市場，與外國縣市互相宣傳攬客；旅行業品質保障協會秘書長吳美惠分析，原本接待中客的旅行社，也可能轉型做出境旅遊，加上近年興起的主題式體驗，如登山、滑雪、潛水或民宿安排小旅行、基金會舉辦夏令營等，可能推升旅行社設立。

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對於從業人員增幅低於業者成長速度，業界人士坦言，疫情期間流失的人力喚不回；靜宜大學觀光事業系副教授黃正聰則說，台灣旅行社有極大化及極小化趨勢，小型業者架好網站，三、五人就能營運。

觀光署表示，樂見業者投入市場、多品牌經營，除繼續把關旅行社申設，也籲民眾選擇合法業者，權益較有保障。

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