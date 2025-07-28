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    低壓帶＋西南風 中南部本週嚴防豪雨

    台鐵南迴線大鳥隧道昨發生頂版漏水致導電軌短路跳電，大武至瀧溪站間一度中斷行駛，台鐵派員搶修。（台鐵提供）

    台鐵南迴線大鳥隧道昨發生頂版漏水致導電軌短路跳電，大武至瀧溪站間一度中斷行駛，台鐵派員搶修。（台鐵提供）

    2025/07/28 05:30

    〔記者林志怡、蔡昀容／台北報導〕未來一週持續受低壓帶與西南風影響，中南部需嚴防豪雨。中央氣象署指出，週五前中南部容易有局部豪雨發生，尤其南投、嘉義以南的部分山區，明、後天容易有豪雨以上降雨，其他地區則以多雲、午後雷陣雨的天氣為主。

    中央氣象署預報員劉沛滕說明，台灣未來一週位於低壓帶南側，昨晚起西南風逐漸增強，低壓帶的對流雲系及水氣接近沿海地區，今日中南部會出現較明顯降雨，北部也有短暫陣雨或雷雨，並可能有大雨，其他地區則為多雲、午後有局部短暫雷陣雨。

    明、後天西南風進一步增強，中南部持續有較明顯降雨，雨量可達豪雨等級，尤其南投、嘉義以南山區可達豪雨以上，週四、週五因雨勢持續，且累積雨量較多，山區務必嚴防溪水暴漲，低窪地區則需注意大量降雨帶來的積淹水，週六、週日則會稍微趨緩；而北部、東半部為多雲、有午後雷陣雨的天氣。

    北部恐飆36度以上高溫

    至於溫度，本週中南部高溫約廿九至卅一度，北部、東半部約卅一至卅四度，若雲量少仍可能出現局部卅六度以上高溫。

    南迴鐵路一度中斷

    此外，台鐵公司昨日中午十二點四十分接獲通報，受連日豪雨影響，南迴鐵路大鳥隧道頂版大量漏水，導致導電軌短路跳電，大武至瀧溪站間電車線無電，無法行駛，南迴線一度中斷運行，旅客擠爆台東車站，倚靠公路接駁疏運。經搶修，已於昨晚八點多完成復電，恢復正常運行。

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