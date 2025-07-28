反黑箱課綱運動10週年／高中生轉大人 拒絕中國教育統戰

公民教師行動聯盟發起人、台東女中老師周威同（中），十年前絕食抗議馬英九政府企圖黑箱偷改大中國史觀的高中課綱。（資料照）

2025/07/28 05:30

〔記者林曉雲／台北報導〕大罷免展現公民罷團力量。十年前，前總統馬英九強推大中國史觀的高中課綱，引發台灣大學歷史系教授周婉窈等大學老師、一群高中公民及歷史老師反對，再接續點燃全國高中生怒火，引爆反黑箱課綱運動，前總統蔡英文上任後才保住教育本質。當時的高中生已從學生身分轉變為青年，明起舉辦四天的「反課綱運動十週年」活動，盼深化台灣公民教育，拒絕中國教育統戰，並重建青年組織行動。

明起舉辦4天活動

當年本報自周婉窈開第一槍，揭露馬政府企圖黑箱竄改高中課綱時，即長期密集採訪報導，包括公民教師行動聯盟、歷史教師深根聯盟、台中一中蘋果樹公社啟動高中生反黑箱課綱等，當時本報記者廖振輝也因採訪一度遭馬政府逮捕。

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公民教師行動聯盟發起人、台東女中老師周威同表示，台灣正面對威脅且隨時有被吞併的危險，防衛民主不只是抵禦「境外敵對勢力」，民主制度有時也會從內部被慢慢腐蝕，例如認知作戰、網軍帶風向、買票賄選、立法院被蓄意癱瘓、憲法法庭無法成為憲法守護者等，都可能讓選舉淪為一場金錢、謊言與抹黑的遊戲，扭曲真正民意。

盼深化台灣公民教育

周威同強調，中國是連選舉和新聞自由都沒有的國家，台灣的民主自由奠基於前人冒著被關被殺的風險，一棒接一棒、前仆後繼地推動，從野百合學運終止萬年國會，使台灣的代議政治全面本土化與民主化，到太陽花學運年輕人和中產階級力阻台灣過度傾向中國而失去自主性，都顯示唯有人民主動防衛、守護民主，才能確保民主制度不被操弄瓦解，「今天人民不站出來，明天人民就站不出來」。

反課綱運動十週年活動籌備小組包括蕭任佑、許冠澤、廖崇倫、陳建勳、高崇倫、王家緯、黃柏翔、黃亭偉、王品蓁，十年前他們挺身反對黑箱課綱，十年後學生參與課審會已成制度，青年也多投入公共事務，但中國透過統戰營隊、社群媒體等持續滲透校園，部分人以學術自由之名行統戰之實，本土教育展現韌性，卻也陷入更艱困思索。

反黑箱課綱10週年，當年的高中生已成為青年，他們發起活動，拒絕中國教育統戰。（資料照）

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