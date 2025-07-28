自由日日Shoot》保護海洋資源 民團促納管潛水漁獵

潛水漁獵者曬出的待售漁獲以珊瑚礁魚種為主。（翻攝自臉書）

2025/07/28 05:30

〔記者楊媛婷／台北報導〕國內法規允許人民擁有魚槍，但對潛水漁獵規範一片空白，學者與海保、動保團體都認為，應儘速訂定相關規定，納管可更有效保護海洋資源。

部分獵人專打珊瑚礁魚種

潛水漁獵雖是永續友善漁法，卻擋不住少部分人的貪婪，台灣動物社會研究會副執行長陳玉敏指出，過去漁業署和海洋保育署就曾對這類打魚採捕規範互踢皮球，但看到部分漁獵人士專打珍貴的珊瑚礁魚種，認為政府應積極分工，不能坐視海洋資源受傷；澎湖海保志工隊長陳盡川也指出，五十年前不論怎麼獵捕對海洋資源都沒傷害，現在海洋資源則已極為枯竭，十個漁場九個空，制定規定刻不容緩。

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海龍王愛地球協會理事長林愛龍表示，漁獵漁獲多為鸚哥魚、龍蝦等珊瑚礁生物，漁獵者通常都沒漁業執照，我國的「海洋保育法」應納休閒漁獵為「海洋休閒活動」，進而制定規範。

海大環境生物與漁業科學系副教授曾煥昇指出，受「槍砲彈藥刀械管制條例」規定，民眾擁有魚槍最多二隻，且都要登記，但現行法律未對魚槍漁獵有詳盡規定，且若操作不當，漁獵者罹患潛水夫病風險高，治療所費不貲。他贊同用規則引導漁獵減少濫捕，強調開放漁獵國家會規定獵捕期間、數量，且漁獲都須申報，透過這些措施可有效降低濫捕，為避免潛水夫病發生，海獵人也應有一定健康證明才能取得執照。

林愛龍建議，漁獵若納為海洋休閒活動，限制捕撈物種體長、數量、申報漁獲等，就都有法源依據，也能管理採捕行為和海域。

針對熱門的底棲物種龍蝦等，林愛龍認為，政府應評估哪些龍蝦屬於經濟物種，由「漁業法」訂定管理辦法，規範最小體長、可捕撈時間及數量、採捕資格等限制；未列經濟物種的龍蝦，則可依海保法規定相關限制並申報，才能解決海洋採捕亂象。

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