自由日日Shoot》大小通抓、違法兜售、保護區漁獵／潛水客亂槍打魚 衝擊海洋生態

潛水漁獵者「曬」出的待售漁獲常見鸚哥魚。（翻攝自臉書）

2025/07/28 05:30

〔記者楊媛婷／台北報導〕聯合國糧農組織（FAO）將魚槍漁獵定義為符合環保、永續、低碳足跡的原始漁法，但海洋開放後卻出現亂象，部分人士揹著氣瓶或咬軟管大量在保護區違法捕抓魚類，或在合法區漁獵但大小都抓，並在網路社群平台兜售，恐衝擊海洋生態。

現撈仔野生海產價值不菲

我國近年採取開放海洋政策，逐步修正法條，如「水域遊憩活動管理辦法」曾規定，從事潛水活動者不得攜帶魚槍射魚及採捕海域生物，但相關規定已於二○一六年三月刪除。許多YouTuber拍攝漁獵、趕海等影片，開始以「自由潛水漁獵」為題吸引流量，加上這類「現撈仔」野生海產價值不菲，部分不肖分子用潛水器長時間待在海底大肆採捕，甚至在保護區捕獵鸚哥魚、龍蝦等販售；近期就有民眾在宜蘭沿近海域保護區撈捕龍蝦被海巡抓獲。

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違法獵捕販售至少罰3萬

漁業署沿近海漁業組組長劉福昇表示，海洋保護區由各縣市政府公告範圍與物種，不僅海巡署會加強巡邏，當地民眾也會組成巡守隊巡查；另「漁業法」規定，只有漁民（有船員手冊者）才可販售漁獲，違反可開罰至少三萬元。

對於非漁民在網路販售漁獲，劉福昇坦言，許多人在臉書等社群平台匿名販售，舉證困難，過去收到民眾檢舉資料，轉請檢警單位調查，並發函給臉書的母公司Meta要求提供販售者資料卻被拒絕，「Meta稱不是刑事案件，沒有法律規定Meta要提供帳號資料」。

此外，網路兜售這些漁獵常見大小都抓，例如拇指大小的龍蝦或抱卵龍蝦等都不放過，劉福昇表示，國內目前未規範龍蝦可抓取的尺寸，也未禁止抓取抱卵龍蝦，主要是因為必須根據科學數據再研議管理措施；現行每年八到十二月底禁撈捕抱卵母蟹的管制措施，漁業署也是委託國內學者執行多個科學研究後才擬定。

漁業署擬規範捕獲量

劉福昇強調，在保護區撈捕一定移送法辦，坦言漁獵行為確實需要更詳盡規範，包含可漁獵時段、物種、數量等，未來擬明確規範漁獵採捕數量，但相關細節還要再跟專家團體討論，也提醒民眾，這類在網路販售、號稱來自漁獵的本土龍蝦，不少是進口貨混充，亦可能因為無法確保冷鏈系統，存在食安風險，呼籲切勿採買。

小檔案─各國漁獵管理做法

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