竹北天坑建案 鋼構螺絲掉落砸破車

竹北市「豐采五二○」工地因高空施工掉落螺絲砸毀車輛，被罰1.8萬。（記者黃美珠攝）

2025/07/27 05:30

〔記者黃美珠／新竹報導〕引發「竹北天坑」，還令新竹縣長楊文科等縣府官員捲入貪瀆弊案的豐邑機構「豐采五二○ 」建案，今年農曆年後復工迄今，先是四月因深夜灌漿擾民被縣府共開罰二．一萬，近日又因高空施作鋼構螺絲作業時掉落螺絲，把路旁停等紅燈的汽車車頂砸破，不僅車主求償，縣府工務處也發出處分書，勒令業者暫停作業、限期添設第三層能有效阻擋螺絲掉落的防護網外，再罰一．八萬，並請職安署北區職安衛生中心加強對工地的督察。

縣府開罰1.8萬 勒令相關作業停工

意外發生在十九日下午，鄭姓男子開車行經「豐采五二○」建案的勝利二路側停等紅燈，不料車頂突傳一聲巨響，接著整台車晃了一下，他下車查看驚見車頂破了一個洞，而一顆螺絲就躺在洞旁。

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縣府工務處接獲陳情，經查是工地高空作業時掉落螺絲所致，遂依建築法開罰一萬八千元，並勒令暫停鋼構螺絲作業，限期十天內完成裁罰繳款和現場作業環境的改善。

至於業者四月卅日晚上超過九點仍在灌漿施工，被縣府工務處罰一萬八千元，施工時所生噪音也被縣府環保局派員到場稽查後開罰三千元。但是六月另起螺絲高空掉落砸毀汽車擋風玻璃案，因建商迅速賠償了事，且無人陳情，所以縣府工務處無從開罰。

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