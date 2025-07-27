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    女刀匠盧韻如 用廢料打造文創小刀

    桃園中壢第三代女刀匠盧韻如，使用製刀剩餘角料，再進行超過三道手工研磨與拋光，使小刀更為光滑與細緻。（記者李容萍攝）

    桃園中壢第三代女刀匠盧韻如，使用製刀剩餘角料，再進行超過三道手工研磨與拋光，使小刀更為光滑與細緻。（記者李容萍攝）

    2025/07/27 05:30

    記者李容萍／專題報導

    桃園市中壢區三大名產，即花生酥糖、牛肉麵與鐮刀，俗稱「中壢三寶」，其中，永利刀具夙負盛名，第三代女刀匠、卅六歲盧韻如從小耳濡目染家傳七十年製刀技術，在傳統刀具產業逐漸沒落之際，打出「石刃手工刀」品牌，專注三合鋼工藝與刀柄訂製，近年開辦刀柄DIY、小刀吊飾與親子刀製作課程，讓民眾感受傳統技藝的魅力。

    盧韻如將女性細膩特質帶入嚴謹專業的刀具產製，兼顧傳承與創新，從客製化刀具、開創文創商品做起，落實環保永續的理念，利用製刀剩餘角料，進行超過三道手工研磨與拋光，使小刀光滑細緻，再以刀的形狀結合不同顏色臘繩，紅色代表斬危機，咖啡色斬惡習、斬束縛，黑色斬孽緣、斬小人，粉紅色斬爛桃花等，製成可掛在鑰匙、包包上的意象文創小刀吊飾，頗受歡迎。

    盧認為廚房裡的刀具除是烹飪的工具，更是串聯成長記憶的見證者，每一道菜的準備都是愛與家庭故事的延續，從孩子第一次笨拙地切水果，到成年後熟練地為摯愛準備一頓暖心晚餐，都需要使用刀具。

    桃園藝文陣線理事長劉醇遠與「巷仔46文化共享空間」創立人陳俊有，二○一八年合辦「街區博物館」計畫，用小旅行及DIY體驗活動的方式，串連中壢的老店、特色店家推廣在地文化，讓外地人更認識中壢，盧韻如當時分享「一直都很想把自己家的故事，傳承下來，並分享出去」。

    盧韻如經顧問林志峰及其他老店夥伴的鼓勵，以自家自豪的鋼材，運用廢料回收製作的小刀具吊飾，在社區開辦DIY課程，參與的大人、小孩體驗到刀具製作的樂趣，報名的外國遊客做好小刀吊飾後，也是驚喜、愛不釋手。

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