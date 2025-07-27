坑洞、補丁多 彰化線東路動工修繕

彰化線東路因貨車頻繁進出，路面破損坑洞多，將進行修繕工程。（工務處提供）

2025/07/27 05:30

〔記者張聰秋／彰化報導〕連接彰化市與和美鎮的線東路一段（縣道一三五線），是銜接國道一號彰化交流道與國道三號和美交流道的要道，平時車流量大，尤其貨車頻繁進出，加速路面破損，長年來坑洞多、補丁痕跡多，被民眾戲稱為「貼膏藥大道」。彰化縣府將於下週啟動修繕工程，工期九十天，希望能趕在今年十月底前完工。

彰市往來和美 貨車輾壓毀路

不少用路人抱怨，線東路是往來彰化市區與和美鎮的重要幹道，上下班尖峰時段塞車成常態，加上道路被大車輾壓，路面凹凸不平，行駛顛簸非常難受，地方鄉親多年來不斷呼籲全面翻修，終於等到縣府編列一二四一萬整修。

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縣府工務處指出，此次修繕範圍從線東路一段二○九號至彰鹿路，全長七八三公尺，將以刨鋪瀝青混凝土方式重鋪路面，同步更新沿線四處路口標誌與標線，分別為環河街、環河南路一段、永芳路及彰鹿路，並調整三處交通號誌，包括環河街、環河南路一段、永芳路，提升通行效率與安全性。

重鋪路面更新號誌 10月底完工

此外，與線東路一段相隔不到一公里、約二分鐘車程的彰化市東芳國小，縣府也將於七月三十一日進行通學步道改善工程，工期一五○天，預計今年十二月底完工。這項工程總經費五一九萬多元，內政部補助經費與縣府編列配合款，將改善約三○○公尺步道，設置無障礙斜坡、更新圍牆與劃設人行穿越線，讓學生上下學更安全。

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