張麗善臉書替丁學忠拉票 涉違選罷法

2025/07/27 05:30

〔記者李文德／雲林報導〕根據選罷法規定，昨凌晨○時起禁止在網路社群媒體張貼競助選或罷免活動，豈料，雲林縣長張麗善臉書粉絲專頁帳號昨上午臉書發文替丁學忠宣傳拉票，疑涉嫌違反選罷法相關規定。對此雲林縣選委會表示，如接獲檢舉將依法調查事證並為適法處置；縣府則表示，若啟動調查將會配合，並將提供發文相關紀錄藉以佐證。

選委會、縣府：如接獲檢舉 配合調查

昨上午十點半臉書社團「雲林北港人大小事」一篇來自張麗善臉書粉絲專業帳號貼文，提到「今晚，我與眾多民眾在虎尾街頭徒步拜票」長篇文章幫丁學忠拉票，令民眾疑問，是否違反選罷法規定。

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雲林縣選委會表示，如接獲檢舉，將依法調查事證並為適法處置；縣府新聞處長陳其育表示，前晚八點半臉書管理員將文章同步分享到幾個臉書地方社團，但有部分社團管理員有發布權利，昨上午張貼相關文章，就有違相關規定，選委會調查將配合，提供發文紀錄藉佐證。

罷團發言人露西歸表示，在看到票數過程中一直反省「哪裡做得不夠好」，感謝不同聲音珍惜民主平台，表達意見。希望丁立委可看見還是有多數民眾是不太認同他，更希望藍委們別忽略公民聲音。

丁學忠表示，政治是要為人民帶來幸福而不是製造對立，感謝地方支持者不分藍綠克服罷免行動，會繼續在立法院爭取更多福國利民政策、爭取更多建設經費。

此次丁學忠罷免案投票率四九．八七％，共十三萬五四七○人投票，同意票五七三三一票，不同意票七七一六四票，罷免案未通過。

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