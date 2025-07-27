為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    敲定民宿和拜訪店家 就可出發探索

    2025/07/27 05:30

    記者劉婉君／專題報導

    要如何跟著老理容院進行非典型旅行？曾敬淳分享自己的經驗，只要事先上網查好當地的老理容院，決定好拜訪的店家，訂好民宿，不需要其他的旅遊行程規劃，抱著探索的心情，就可出發了。

    曾敬淳表示，在針對南市的老理容院進行田調期間，她發現許多自己平時常經過卻從未注意到的事，每天都覺得很新奇。跟著理容院去旅行時，有些只有男性理髮，女性可以挑選有修指甲、做臉或掏耳朵的店家詢問消費，或找當地傳統的家庭式美容院。

    曾敬淳到台中旅遊時，即曾因在理容院碰壁，改到一家家庭式美容院消費，店家不僅向她介紹中美街命名的由來，還分享了台中酒家的故事，令她印象深刻，也收穫滿滿。

    她也曾以相同的方式到日本旅遊多次。她說，日本許多傳統理容院和台灣一樣有掏耳朵的服務，有一次到日本東京旅遊時，到一家傳統理容院請店家幫忙掏耳朵，並透過手機和紙筆，與店家聊天，得知了店家的故事，雖然事前完全沒有其他的旅遊行程規劃，但因而品嚐到當地老街區的百年鰻魚飯店的料理，拜訪當地的百年神社，再到澡堂洗澡，雖然旅遊的範圍很小，卻很在地，更是有別於一般觀光客的旅程，當時到東京十二天，就走訪了四至五間的理容院。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播