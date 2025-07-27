敲定民宿和拜訪店家 就可出發探索

2025/07/27 05:30

記者劉婉君／專題報導

要如何跟著老理容院進行非典型旅行？曾敬淳分享自己的經驗，只要事先上網查好當地的老理容院，決定好拜訪的店家，訂好民宿，不需要其他的旅遊行程規劃，抱著探索的心情，就可出發了。

曾敬淳表示，在針對南市的老理容院進行田調期間，她發現許多自己平時常經過卻從未注意到的事，每天都覺得很新奇。跟著理容院去旅行時，有些只有男性理髮，女性可以挑選有修指甲、做臉或掏耳朵的店家詢問消費，或找當地傳統的家庭式美容院。

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曾敬淳到台中旅遊時，即曾因在理容院碰壁，改到一家家庭式美容院消費，店家不僅向她介紹中美街命名的由來，還分享了台中酒家的故事，令她印象深刻，也收穫滿滿。

她也曾以相同的方式到日本旅遊多次。她說，日本許多傳統理容院和台灣一樣有掏耳朵的服務，有一次到日本東京旅遊時，到一家傳統理容院請店家幫忙掏耳朵，並透過手機和紙筆，與店家聊天，得知了店家的故事，雖然事前完全沒有其他的旅遊行程規劃，但因而品嚐到當地老街區的百年鰻魚飯店的料理，拜訪當地的百年神社，再到澡堂洗澡，雖然旅遊的範圍很小，卻很在地，更是有別於一般觀光客的旅程，當時到東京十二天，就走訪了四至五間的理容院。

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