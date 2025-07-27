旅行台南 曾敬淳推體驗傳統理容院

曾敬淳利用自家理容院的閒置空間，成藝術家展出空間。（記者劉婉君攝）

2025/07/27 05:30

理容院二代 介紹在地人才知道的美食與景點 感受老台南紳士日常

記者劉婉君／專題報導

有人透過美食或是古蹟認識台南，七十二年次的華谷理容院第二代曾敬淳，致力推動跟著傳統理容院旅行台南的非典型旅遊型態，邀遊客換個角度，體驗台南人的慢活日常。她以相同的方式旅遊國內外，發現許多在地人才知道的美食與景點，「證明跟著理容院旅行的方式真的可行。」

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將閒置空間轉型背包客旅店

曾敬淳的媽媽黃碧霞經營華谷理容院已半世紀，店內除了基本的剪髮、洗頭、燙髮，還有做臉、掏耳朵及按摩等，早期甚至還有鞋童靠行為客人服務，鼎盛時期包括理髮師傅、領枱等，有近廿五名員工，客人可以挑選錄影帶到包廂邊享受服務邊看。

隨著現代化髮型沙龍興起，傳統理容院客人逐漸減少，二○一五年，聽到媽媽想結束理容院，曾敬淳覺得很可惜，將店內閒置空間轉型為背包客旅店。為了行銷，她開始回頭認識自己成長的環境，進行田野調查，與其他業者串連，推動「理容院城市旅行」，迄今已十年。

串連業者 保留店內懷舊氛圍

曾敬淳表示，台南有多家老理容院，仍保留早期的樣態，就像走入時光隧道。例如中西區民權路上的美娜士已開業逾一甲子，店內氛圍懷舊；大內區光明號理髮店九十四歲的老闆楊四海，是目前仍在營運中年紀最大的。跟著理容院旅行台南，可以聽各理容院的故事，感受老台南的紳士日常，再到附近居民常去的店家吃飯，參觀周邊景點，走入在地人的生活。

從民宿、推導覽行程、城市洗頭車到出版《從台南老理容院出發，重返昔日老紳士的日常》導覽手冊，曾敬淳說，十年來，雖然台南的理容院確實打出知名度，成為觀光景點，但真正走入周邊的遊客還不多，目前正計畫再版導覽手冊，方便遊客按圖索驥，看見台南最平常的樣子，而不只是觀光客的台南，未來更希望成立一間「理容院生活博物館」。

曾敬淳希望再版《從台南老理容院出發，重返昔日老紳士的日常》導覽手冊，方便民眾按圖索驥，跟著老理容院旅行台南。（記者劉婉君攝）

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