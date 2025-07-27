為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    語言學奧賽 我獲10獎牌史上最佳

    台灣今年是第10年參加語言學奧林匹亞競賽，與鄭庭瑜等8名選手代表出征。（台大提供）

    台灣今年是第10年參加語言學奧林匹亞競賽，與鄭庭瑜等8名選手代表出征。（台大提供）

    2025/07/27 05:30

    〔記者楊綿傑／台北報導〕國際語奧賽我傳捷報！首度由台灣主辦的第廿二屆國際語言學奧林匹亞競賽，我國代表隊斬獲團體賽唯一金牌與銀牌，個人賽則獲得二銀五銅與一優選，創下我參賽史上最佳紀錄。

    語言學奧林匹亞競賽是全球中學生參與的十二項國際奧賽之一，自二○○三年創立至今，已有逾四十國參與。今年競賽由台灣大學語言學研究所承辦，有四十三國五十七隊參與，競賽主要透過語言分析及邏輯推理，激發青少年對語言學的興趣，並提升其抽象思維、邏輯推理與問題解決的能力。比賽自廿日起展開約一週跨語言及文化的智慧競技。

    台灣今年是第十年參賽，由鄧子洋、廖昱喬、于昂軒、馮于寧、張尹碩、鍾帛沂、楊登堯與鄭庭瑜等八名選手代表參賽，昨公布結果，台灣代表隊獲十個獎項，是獲最多獎項的國家，如團體賽，我派出「台灣藍鵲隊」與「台灣黑熊隊」兩隊，分別獲團體金牌與銀牌；個人賽則拿下二銀五銅與一項最佳榮譽獎，銀牌為鄧子洋與于昂軒；銅牌為馮于寧、鍾帛沂、楊登堯、廖昱喬、張尹碩；鄭庭瑜獲得優選。

    值得一提的是，台灣語奧代表隊為少數能以「台灣隊」名義參賽，並於「國際頒獎台上」揮舞「國旗」的奧林匹亞競賽隊伍。

    曾是台灣代表隊選手、今年擔任評審團主席的潘同樂表示，今年的賽題設計融合多元語言結構與邏輯推理，也挑戰選手對語言系統的觀察與分析能力。

    台大語言學研究所副教授、籌備委員會主席邱振豪表示，感謝各單位、籌備團隊以及來自世界各地的志工們全力支持：「語言不僅帶來知識與力量，也承載著智慧與愛。」

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播