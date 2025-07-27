語言學奧賽 我獲10獎牌史上最佳

台灣今年是第10年參加語言學奧林匹亞競賽，與鄭庭瑜等8名選手代表出征。（台大提供）

2025/07/27 05:30

〔記者楊綿傑／台北報導〕國際語奧賽我傳捷報！首度由台灣主辦的第廿二屆國際語言學奧林匹亞競賽，我國代表隊斬獲團體賽唯一金牌與銀牌，個人賽則獲得二銀五銅與一優選，創下我參賽史上最佳紀錄。

語言學奧林匹亞競賽是全球中學生參與的十二項國際奧賽之一，自二○○三年創立至今，已有逾四十國參與。今年競賽由台灣大學語言學研究所承辦，有四十三國五十七隊參與，競賽主要透過語言分析及邏輯推理，激發青少年對語言學的興趣，並提升其抽象思維、邏輯推理與問題解決的能力。比賽自廿日起展開約一週跨語言及文化的智慧競技。

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台灣今年是第十年參賽，由鄧子洋、廖昱喬、于昂軒、馮于寧、張尹碩、鍾帛沂、楊登堯與鄭庭瑜等八名選手代表參賽，昨公布結果，台灣代表隊獲十個獎項，是獲最多獎項的國家，如團體賽，我派出「台灣藍鵲隊」與「台灣黑熊隊」兩隊，分別獲團體金牌與銀牌；個人賽則拿下二銀五銅與一項最佳榮譽獎，銀牌為鄧子洋與于昂軒；銅牌為馮于寧、鍾帛沂、楊登堯、廖昱喬、張尹碩；鄭庭瑜獲得優選。

值得一提的是，台灣語奧代表隊為少數能以「台灣隊」名義參賽，並於「國際頒獎台上」揮舞「國旗」的奧林匹亞競賽隊伍。

曾是台灣代表隊選手、今年擔任評審團主席的潘同樂表示，今年的賽題設計融合多元語言結構與邏輯推理，也挑戰選手對語言系統的觀察與分析能力。

台大語言學研究所副教授、籌備委員會主席邱振豪表示，感謝各單位、籌備團隊以及來自世界各地的志工們全力支持：「語言不僅帶來知識與力量，也承載著智慧與愛。」

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