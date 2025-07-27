半導體結合生醫 陽交大團隊 奪旺宏鑽石大賞

陽明交大團隊以「基於可程式化介電泳晶片的單細胞精準操控系統」奪得旺宏金矽獎鑽石大賞殊榮。（記者楊綿傑攝）

2025/07/27 05:30

精準操控單細胞 可望應用於再生醫療與精準個人化治療

〔記者楊綿傑／台北報導〕半導體結合生醫開展新應用模式！陽明交通大學團隊設計出可精準操控單細胞的系統，能依照需求將細胞排列、分類，未來可望進一步應用於再生醫療與精準個人化治療，昨拿下今年旺宏金矽獎應用組鑽石大賞，獎金四十萬元。

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陽明交大電子所博士生賴林鴻、林文約、電機學院博士生洪瑜辰、電機系大四生許先信組成團隊，提出「基於可程式化介電泳晶片的單細胞精準操控系統」，獲旺宏金矽獎最大獎。其中賴林鴻在高中時期就曾奪下旺宏科學獎銀獎，此次更上一層樓。

該團隊運用研發系統，讓細胞排列出本報英文縮寫「LTN」字樣。該研究未來可應用範圍包括「單細胞藥物反應即時監測」、「自動化細胞品質篩選與分群」、「微環境模擬下之細胞行為觀察」等，為個人化醫療、細胞治療與智慧細胞工廠的發展提供關鍵技術。

林文約表示，研究起源於四年前與日本幹細胞研究所的合作案，過程中發現，對方有領先世界的幹細胞製備技術，卻仍需要大量的專業人力操作。因此團隊透過自動化降低成本，推動幹細胞技術的普及。

自動化降低成本 幹細胞技術更普及

林文約提到，團隊利用台灣半導體製造的優勢，開發出可在晶片上移動細胞，具有單細胞操作精度的系統，不僅是一套幹細胞的解決方案，更是全新的細胞操作方式，可應用於各種細胞製成與自動化培養，結合半導體與生醫產業跨領域，具成本優勢。

團隊指導教授，陽明交大電子所特聘教授李鎮宜指出，成熟製程須發展新的應用模式，才能不被中國等地的製造商用大量生產來降低價值，該研究可以成為未來重要發展方向。

此外，清華大學電機所學生林彥博、謝武宏，則以「一個應用於中長距離傳輸之106.25-Gb/s PAM-4接收器於廿八奈米製程」主題達到減少設備耗損、提升傳輸速度的效果，拿下旺宏金矽獎設計組鑽石大賞，獲獎金廿萬元。

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