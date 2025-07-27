4D感測人體位移、心跳 研究領先

國科會支持、中山大學、清華大學、陽明交通大學與半導體中心共同公布「4D感測技術」，將6G通訊用的無線電波，同時用在感測人體心跳、位移等慢速活動，實現未來通訊與感測大整合的安全與便利。（記者吳柏軒攝）

2025/07/27 05:30

〔記者吳柏軒／台北報導〕通訊6G標準尚未訂定，但科研腳步無法落後，台灣學界從3G時代跟上趨勢並逐步發展，人才、技術不斷精進，國科會也補助前瞻科研，如今多項科技皆有助搶攻未來，如用WIFI與手機訊號達即時4D感測人體位移與心跳，或低功耗智慧反射面讓通訊無死角。

行政院次世代通訊科技發展方案推動辦公室主任、清大教授王晉良指出，中山大學、清華大學、陽明交通大學與國研院台灣半導體中心共同研發的「即時四維感測」技術，利用無線電波與「都卜勒效應」感測人體位移與心跳，有助智慧醫療、長照或電動車應用等。

請繼續往下閱讀...

通訊也要靠天線，王晉良直言，天線越多、傳輸資料量越大，更有利發展次世代通訊，如中山大學教授翁金輅團隊投入「中高頻多輸入多輸出」系統，實現6G中高頻極大化接收天線，並佐以MIMO（多輸入多輸出）系統，已成功在5G商用手機接收基地台訊號，具6G潛力。

國科會指出，補助台灣大學教授周錫增團隊「超高速廣域連結」是6G的NTN（非地面網路）關鍵技術，目前已完成立方衛星的通訊酬載基本模組設計、陣列天線及波束控制功能，並與成功大學合作開發通訊酬載系統，預計今年七月到十月將該衛星投放到五五○公里測試驗證。

RIS技術 達到通訊無死角

國內也研發「可重構智慧反射面（RIS）」，王晉良解釋，有時通訊的電磁波會被阻擋，RIS技術可透過低功耗的反射面將訊號反射，達到通訊無死角；國科會補助中正大學教授張盛富團隊研究RIS，已開發出原型機，且運用AI模型讓速度比傳統演算快九十九．七％，優化輻射場型，可隨環境與需求即時調整通訊路徑，相較傳統主動式中繼站，有潛力顯著降低能源消耗，符合6G綠色通訊要求，並可與感測系統整合。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法