全台山海河湖皆有訊號 靠衛星實現

國科會國家太空中心推動B5G計畫，將自製國產低軌通訊衛星，引領台灣進入下一世代行動通訊產業。（太空中心提供）

2025/07/27 05:30

〔記者吳柏軒／台北報導〕全球次世代通訊邁向6G，願景是「無所不在」的全球立體式無死角網路，山海河湖到哪都有訊號，這點須靠衛星實現，專家評估，此願景在台灣至少需有一三二顆衛星提供服務，國家太空中心目前負責B5G計畫，發展自主研發的低軌通訊衛星，並朝向跨國星系互連合作，也助攻台灣產業打入國際供應鏈。

B5G計畫主持人陳秀莉指出，B5G低軌通訊實驗衛星計畫，希望研發自主通訊酬載關鍵技術，同時將驗證地面通訊網路管理中心、非地面驗證平台、地面終端設備等成果，要提供產業界產品驗證機會，取得飛行履歷，加速國內衛星通訊酬載ODM（原始設計製造商）生態系形成。

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至少要132顆衛星搭配 與國外星系合作

而B5G計畫包含二加四顆低軌衛星，陳秀莉指出，將與國外星系合作，朝國際跨星系互連技術驗證，建立模型參數，完備通訊衛星星系布局，她統計，若要透過低軌衛星維持全台通訊不間斷，至少要一三二顆衛星搭配，以及適當的Gateway（網路閘道器）部署。

而B5G首顆實驗衛星採外購美商酬載，預計二○二七年發射、第二顆自製酬載擬二○三○年升空，總經費約四十億元。

後面四顆衛星則透過「通訊衛星製造產業化平台」計畫，由太空中心攜手產業界打造，藉此輔導業者或法人學習衛星系統。計畫亦藉機與國內外廠商合作，除衛星系統，也納入地面設備、應用服務等延伸驗證。

陳秀莉透露，國內雖有地面設備開發廠商，但缺乏衛星系統商，不過目前已有多家廠商表示有意願參與計畫。

目前全球6G的NTN（非地面網路）技術標準尚在發展中，陳秀莉表示，B5G現有規劃為寬頻通訊應用，未導入6G標準，但B5G的六顆衛星都能成為太空驗證平台，開放產業界進行地面通訊產品「端對端」驗證機會，進入下一階段通訊衛星發展，希望不論太空端的零組件或衛星系統到地面的終端設備及加值應用服務，國內廠商都能打入國際供應鏈，或吸引國際大廠來台投資。

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