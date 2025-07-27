6G最快5年後商轉 供應鏈去紅

0206花蓮大地震，數發部派出搭載非同步軌道衛星終端設備的「應變網路行動車」，當災區電力網路中斷時，提供緊急通訊服務。（數發部提供）

2025/07/27 05:30

陸海空3D立體通訊 延伸層面廣 次世代通訊成各國競爭重點

〔記者吳柏軒／台北報導〕6G網路最快五年後商轉，透過陸海空3D立體通訊，延伸到海事、智慧機器人、農業、遠距醫療、智慧城市等多元應用的「次世代通訊」將成為各國科研競爭重點；國科會規劃「次世代通訊科技發展方案」六年投二七○億元，銜接二○三○年6G商用，且具有「去紅」供應鏈機會，方案前期成果已有通訊車支援花蓮震災下的網路，中長期盼發展全台低軌衛星通訊。

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國科會方案前期成果 通訊車支援災區

國科會科技辦公室執秘張振豪指出，為與國際次世代通訊發展進程銜接，並於二○三○年6G商用化，國科會與經濟部、數發部、教育部、NCC等合作，今年展開「次世代通訊科技發展方案」，推動關鍵應用落地、建構實驗網加速研發、強化產業生態系跨部門協作等三大策略，因台灣硬體製造具有優勢，已初步切入國際衛星通訊供應鏈，未來也將與友盟國家業者合作。

手機連通衛星 定位比GPS更精準

科技政策諮詢專家室主任蔡志宏分析，通訊科技持續更迭，十年一期，從2G一路到現今5G，預期二○三○年國際6G通訊標準出爐，相關產品跟服務亦將逐步成熟，其中NTN（非地面網路）技術標準化，可讓手機直接與衛星連通，並整合無線感測與通訊技術，讓室內定位比現在GPS更精準。

目前全世界積極發展寬頻低軌衛星技術，蔡志宏說，全球已有四家星系，包含美國馬斯克Starlink與亞馬遜Kuiper，歐洲OneWeb以及加拿大Telesat，但各家採用專屬協定、彼此競爭，待6G的NTN標準出爐，會明定支援的網路型態，將帶動更多星系產生，屆時台灣廠商將提供可信賴的衛星產品，畢竟很多星系供應鏈在一開始就要求「去紅化」（非中國），反而給台廠發揮空間，不用擔心中國低價競爭。

6G網路願景 涵蓋全台無死角

蔡志宏說，次世代通訊初期目標，希望讓救災應變設備強化，連結更多衛星、提升通訊品質與裝備便攜性，只要裝在車上、甚至由人員揹著，就能在偏遠山區享有5G訊號，○二○六花蓮地震已有數發部出動中軌衛星行動車支援災區網路；另海上通訊早期頻寬窄，僅供船舶公務通訊，未來加大頻寬有助貨運船隊、遠洋漁船的員工更多應用。中長期則要結合B5G衛星等，發展相關技術與協助地面設備研發，使每個人的手機都可直連衛星，達到6G網路涵蓋全台無死角願景。

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