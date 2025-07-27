澎湖發現 台灣新紀錄三角蝕菱蟹

馬公風櫃漁民以底拖延繩釣怪蟹，竟然是台灣新紀錄種。（飛宇水產行提供）

2025/07/27 05:30

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖風櫃漁民七月三日在澎湖俗稱的「北淺」海域，以底延繩釣作業時，意外釣獲一尾體型碩大的菱蟹科蟹類，一度被誤判為粗糙蝕菱蟹，因不具經濟價值，漁民轉送水試所澎湖中心。但細長的螯足及全身布滿的棘刺，與粗糙蝕菱蟹迥異，經專家鑑定後，確認為台灣新紀錄種「三角蝕菱蟹」（見圖，飛宇水產行提供）。

根據文獻記載，全球已記錄的菱蟹科種類計有三十二屬一三二種，台灣產菱蟹計有十二屬二十一種（二○一六年），此次的記錄使台灣菱蟹種類增加至二十二種。當時捕獲漁民透過魚販轉送水試所澎湖中心，一度被誤判為粗糙蝕菱蟹，後由研究人員從細長的螯足及全身布滿的棘刺鑑定後，確認為台灣新紀錄種「三角蝕菱蟹」。

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菱蟹科的種類多棲息於沙泥質含碎貝殼軟底質或礁岩應底質的淺海域，而三角蝕菱蟹則棲息在較深的海域，體色褐色偏紅，本種為菱蟹科中體型較大的種類（所漁獲的三角蝕菱蟹背甲寬為十五公分）的稀有物種，目前僅於菲律賓有捕獲紀錄。

澎湖位處於印度—西太平洋種源中心的邊緣地帶，受溫暖的黑潮（黑潮支流）與南海表層流，與低溫的中國沿岸流交會，使澎湖海洋具有極高的生物多樣性，澎湖海域已記錄的蟹類也近二百種。

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