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    首頁　>　生活

    色情應召詐財 高市件數升至第3名

    2025/07/27 05:30

    高於假求職、假交友、假投資 詐騙金額高居第2名

    〔記者黃良傑／高雄報導〕暑假期間詐團鎖定青少年詐騙，包括假打工假兼職行詐，但高市警方發現五月至七月間，「色情應召詐財」竟高於假求職、假交友、假投資，發生數量攀升至第三名，詐騙金額竟高居第二名，引起警方重視。

    誘騙打工變人頭帳戶、車手

    高市警局表示，正值暑假期間，青少年學子常會打工賺生活費，甚至是學費，提醒青少年需注意「假打工、假兼職詐騙」陷阱；詐團常以「日領高薪、免經驗」誘騙涉世未深的青年打工，要求提供存摺帳號驗證為由，騙走帳戶資料，最後變成詐騙的人頭帳戶，甚至淪為詐團車手。

    高市警方比對青少年受害統計資料，赫然發現五月至七月青少年被詐騙件事，以「假網拍」七十六件最多，佔比廿三．一七％，第二名是「解除分期付款」詐術，發生六十五件、佔比十九．八二％。

    但最讓人跌破眼鏡的是第三名的「色情應召」詐財，共計六十一件，佔比十八．六％，被詐金額佔所有手法詐款的十八．三八％，高居第二名。警方分析，因為青少年對性的好奇，打出有「裸聊」、「援交」的服務，誘使青少年、大學生掉入陷阱。

    以裸聊、援交 誘青少年入甕

    警方表示，青少年購物習慣改變，多採用網拍、網購方式，因此，「假網拍」詐騙案件數量最多，但詐騙金額尚低於「色情應召」的詐金；至於「假求職」件數僅佔四．五七％，市警局將透過學校加強宣導。

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