守護寄居蟹、陸蟹 屏東後灣徒手淨灘

屏東縣天文協會與當地「陸蟹守護者」，號召居民以人工清理方式讓沙灘重現生機。（記者蔡宗憲攝）

2025/07/27 05:30

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕颱風丹妮絲挾帶狂風巨浪，重創屏東後灣沙灘，沙灘上堆滿斷枝與海洋垃圾，昔日潔白美景不再。部分居民一度提議動用重型機具快速恢復景觀，但後灣沙灘為寄居蟹與陸蟹重要棲地，重機具恐破壞生態環境。台灣親子共學戶外探索協會理事長施世治與當地「陸蟹守護者」黑貓姐等人挺身而出，發起兩次淨灘活動，號召居民及全台親子家庭參與，以人工清理方式讓沙灘重現生機。

颱風過後，後灣沙灘滿目瘡痍，垃圾與樹枝交雜，嚴重影響生態與觀光。施世治表示，後灣沙灘是南台灣少數保留完整陸蟹生態的海岸，寄居蟹與多種陸蟹在此繁衍，任何重型機具進場都可能壓毀蟹類棲穴，影響生態平衡。

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黑貓姐則長期投入陸蟹保育，強調人工清理雖耗時費力，卻是對環境衝擊最小的做法。兩人迅速動員志工，於七月中旬展開第一次淨灘，吸引數十名當地居民與外縣市志工響應。

第二次淨灘於昨日登場，來自全台的親子家庭熱情參與，超過百人攜手清掃沙灘。他們戴上手套、提著麻袋，仔細撿拾塑膠瓶、漁網殘骸與樹枝等垃圾，並將可回收物分類處理。也透過導覽認識陸蟹生態，孩子們興奮地觀察寄居蟹的活動軌跡，學習尊重自然。

施世治表示，兩次淨灘共清理數噸垃圾，沙灘已大致恢復潔白面貌，陸蟹棲地也獲得妥善保護。

颱風丹妮絲挾帶狂風巨浪，重創屏東後灣沙灘，沙灘上堆滿斷枝殞木與海洋垃圾。（記者蔡宗憲攝）

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