為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    假日急症中心 分流急診壅塞

    健保署將試辦「假日急症中心」，分流輕症病人，署長石崇良昨日表示，未來擬調整部分負擔，作為分流誘因。（記者邱芷柔攝）

    健保署將試辦「假日急症中心」，分流輕症病人，署長石崇良昨日表示，未來擬調整部分負擔，作為分流誘因。（記者邱芷柔攝）

    2025/07/26 05:30

    輕症病人未來直衝大醫院 部分負擔擬調高

    〔記者邱芷柔／台北報導〕為解決醫學中心急診壅塞問題，健保署日前預告將試辦「假日急症中心（Urgent Care Center， UCC）」，健保署署長石崇良昨日表示，初期規劃設在六都急診壅塞嚴重地區，最快年底上路，未來輕症病人若仍直奔大醫院急診，部分負擔可能調高，「費用會比現在七百五十元還高」，藉此誘導分流。

    石崇良指出，平日基層診所開診情況良好，週六開診率仍有八成，但到了週日就降至僅十五％至廿％，導致輕症病人如發燒、拉肚子、擦傷或小孩跌倒等「急但不重」個案無處就醫，只能直衝急診。

    不危及生命 但需馬上診治

    健保署統計，這類輕症患者占急診整體約廿％，正是UCC要承接的對象。石崇良說，UCC將設置於大醫院車程十分鐘內，處理雖然不危及生命，但需要馬上診治的病人。

    醫護假日出勤費 當然要更好

    石崇良說，UCC規劃與醫師公會合作，廣納假日未開診的基層醫師與護理師輪值，場地規劃選擇衛生所、健康中心、大型診所等假日閒置空間，同時參考偏鄉醫療巡迴給付模式，「假日出勤費當然要更好一點。」

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播