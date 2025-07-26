假日急症中心 分流急診壅塞

健保署將試辦「假日急症中心」，分流輕症病人，署長石崇良昨日表示，未來擬調整部分負擔，作為分流誘因。（記者邱芷柔攝）

2025/07/26 05:30

輕症病人未來直衝大醫院 部分負擔擬調高

〔記者邱芷柔／台北報導〕為解決醫學中心急診壅塞問題，健保署日前預告將試辦「假日急症中心（Urgent Care Center， UCC）」，健保署署長石崇良昨日表示，初期規劃設在六都急診壅塞嚴重地區，最快年底上路，未來輕症病人若仍直奔大醫院急診，部分負擔可能調高，「費用會比現在七百五十元還高」，藉此誘導分流。

石崇良指出，平日基層診所開診情況良好，週六開診率仍有八成，但到了週日就降至僅十五％至廿％，導致輕症病人如發燒、拉肚子、擦傷或小孩跌倒等「急但不重」個案無處就醫，只能直衝急診。

請繼續往下閱讀...

不危及生命 但需馬上診治

健保署統計，這類輕症患者占急診整體約廿％，正是UCC要承接的對象。石崇良說，UCC將設置於大醫院車程十分鐘內，處理雖然不危及生命，但需要馬上診治的病人。

醫護假日出勤費 當然要更好

石崇良說，UCC規劃與醫師公會合作，廣納假日未開診的基層醫師與護理師輪值，場地規劃選擇衛生所、健康中心、大型診所等假日閒置空間，同時參考偏鄉醫療巡迴給付模式，「假日出勤費當然要更好一點。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法